行政法人以非公有土地蓋社宅 可獲1.5倍容獎

為提高社會住宅興建量能，內政部已於3月31日發布「都市計畫法臺灣省施行細則」部分條文修正案，新增行政法人興辦社會住宅使用非公有土地，可獲得1.5倍容積獎勵，讓社會住宅土地來源更多元化，並持續依推動進度穩健成長。

內政部表示，為加速推動行政院核定「社會住宅興辦計畫」，已成立國家住宅及都市更新中心來協助政府興建社會住宅。因公有土地資源有限，考量行政法人興辦社會住宅，其土地來源具有多樣性，為提高興建社會住宅量能及增加老人、長期照護、幼兒及托育設施的使用，新增行政法人興辦這類設施使用非公有土地時，準用公有土地規定，可適度提高法定容積1.5倍。

此外，考量企業對產業空間的需求，這次修法也配合行政院108年12月17日核定修正「工業區更新立體化發展方案」，增訂申請捐建產業空間得免計入容積，讓捐建作中繼廠房或提供指定的產業或社會福利、公益設施等產業空間，實質可獲得最高1倍的容積獎勵。

同時也配合再生能源政策的落實，修訂容積獎勵項目「能源管理｣的認定標準，調整申請設置能源管理系統獎勵為2％，設置太陽光電發電設備為3％，其獎勵上限仍維持5％，以促進投資環境改善。

內政部強調，這次放寬捐贈產業空間容積獎勵，加計原本新增投資獎勵15％及能源管理獎勵最高5％，合計容積獎勵上限仍維持法定容積1.5倍，以兼顧環境與產業發展。

內政部指出，這次修法將能加速社會住宅興建，以及有效解決都市計畫工業區或產業專用區立體化的土地需求，期許6直轄市政府積極配合修正施行細則或自治條例，以強化產業用地使用效能，有效提升國內投資動能，增加整體經濟發展。