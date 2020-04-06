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公股揭示紓困資訊參差不齊 立委發現台銀配合度極低
財政部上周剛邀集各大公股銀行董總開會，會中指示三點強化措施，其一為完善各銀行網站的紓困措施。立委江永昌辦公室整理各大公股銀的紓困網站發現，台灣銀行除了揭示經濟部與自有資金紓困資訊外，其餘資訊都沒有完善。
各大部會都提出紓困方式，協助企業與個人戶，江永昌辦公室整理出個公股銀行官網揭露概況，唯獨土地銀行全數揭示外，其餘均有尚未揭示的事項。財政部長蘇建榮今（6）日答詢時表示，「回頭會補上。」
財政部上周一（30日）指出，為督導公股銀行強化辦理政府各項紓困振興貸款，要求各公股銀行應積極辦理三點事項，包括：配合各部會所定紓困振興辦法，強化相關紓困貸款配套措施；加強行員教育訓練，熟稔紓困振興措施之內涵，主動關懷及時協助有需要之企業，從寬從速從簡落實辦理紓困振興方案；完善各銀行紓困專區資訊，加強與民眾溝通，俾有效協助受影響之企業或個人，及時取得資金協助，順利度過疫情難關。
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