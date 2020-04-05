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防疫期間 小型徵才活動竹北8日登場

經濟日報 / 記者李珣瑛 / 新竹即時報導
2020新竹地區企業廠商徵才活動，4月8日（星期三）在竹北就業中心3樓辦理。圖／業者提供
2020新竹地區企業廠商徵才活動，4月8日（星期三）在竹北就業中心3樓辦理。圖／業者提供

因應新冠肺炎疫情，中大型徵才活動暫停辦理，但是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署竹北就業中心持續開發就業機會，提供企業與求職民眾媒合舞台，將於4月8日（星期三）在中心3樓辦理「2020新竹地區企業廠商徵才活動」，邀請包括：力成科技、敦南科技等10家知名廠商參加，提供388個工作機會，讓有求職求才需求的民眾與廠商，加強防疫之餘也要拚經濟。

竹北就業中心主任劉文菁表示，因應中央流行疫情指揮中心建議，疫情期間應停止大型活動，以減低群聚感染風險。中心改採各場次小型徵才活動持續提供服務。所幸人才佈局屬於長期戰略，企業人資忙於眼前防疫，也不忘開出職缺找尋優秀人才，這次徵才力成科技及敦南科技更開出多種工程師級職缺，薪資上看50K，資深者還可另議。

同時，因應COVID-19新冠肺炎疫情，活動現場座位將加寛間隔，減少近距離接觸風險；並提供酒精消毒、量測體溫等防疫措施，讓參加者安心求職，並提醒參加民眾務必佩戴口罩做好防護措施後進場。

民眾凡於現場填寫求職表，即可領取宣導品1份，數量有限，送完為止。

活動詳情請上無紙化徵才活動E網、或洽竹北就業中心03-5542564#3223劉先生；最新桃竹苗地區徵才活動、職訓課程、就業資訊可上臺灣就業通、桃竹苗分署網站、Facebook賈桃樂（JobTaole）粉絲團或24小時免付費專線0800-777-888洽詢。

徵才活動 疫情 求職

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