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世界經濟活動休克 謝金河：石油是非常重要的敏感指標

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片

新冠肺炎疫情世界大流行，財信傳媒董事長謝金河在臉書發表「地球暫時停止呼吸，盯住油價的變化」一文，他表示，疫情沒有見到收斂，全球經濟不會回到常軌，飛機停飛了，郵輪靜止不動了，路上跑的遊覽車也不開了，這代表經濟活動休克，石油是經濟活動非常重要的敏感指標，要觀察世界經濟脈動，油價跌至哪裡？能不能有效止跌？這是觀察金融市場波動的一項重要指標。

他說，這次WTI每桶最低跌至20.1美元，北海布蘭特原油跌至24.88美元，除了經濟休克，用油量鋭減，這當中又涉及沙烏地阿拉伯，俄羅斯與美國頁岩油業者的地緣政治問題，油價下跌一度引來美股重挫。現在美國總統川普要穩定美國股市，必須先要把油價下跌的引信解決，這兩天川普在他的推特預告產油國家恊議減產，油價應聲大漲超過23%，今天WTI一度到28.45，布蘭特原油到34.91美元，石油強彈，有利化解股市的壓力。

他說，三大指標，一是美元不要再超越102.99，慢慢回落到100以內；二是恐慌指數不能再創84.83的新高，有效落至50以下；三是油價守住了20美元，不要朝一字頭邁進，那麼全球股市動盪會趨緩，在各國卯足全力救市之下，尋求震盪打底的機會。

謝金河說，這兩天，油價首度出現曙光。但減產只是治標，未來油價要往上，仍得看疫情得到抑制，世界重新流動，地球重新呼吸，才能開啓世界經濟新動能。

油價 疫情

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