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石化業之痛／台聚前進對岸 古雷新廠將投產

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導

台聚集團主導、總投資人民幣230.7億元（約新台幣1,000億元）的大陸福建古雷煉化一體化項目一期，自2017年底開工後，年產80萬公噸乙烯的輕裂廠和下游衍生品共計11座工廠最快今年陸續投產。

另外，古雷煉化並規劃二期投資，將進一步打造年產120萬公噸乙烯的新產能和相關配屬新廠。僅管石化廠投資不易，但從古雷案的投資來看，民營業者發展腳步比政府要快上許多。

2016年11月，由台灣旭騰投資與福建煉化各佔50%股份合資成立的福建古雷石化公司正式在廈門掛牌，展開在福建古雷石化園區，推動興建古雷煉化一體化項目一期。

據了解，台灣旭騰投資的股東成員包括有台聚集團、聯華實業、中鼎，以及和桐集團（去年宣布暫停加碼投資）等；福建煉化兩大股東則為大陸中石化集團和福建石化，為兩岸石化業首宗大型合作案。

古雷煉化一期歷經取得整體設計批文、填海造陸、整地工程等前置工作，自2017年12月開工建設，並於2018年變更投資項目內容，由原本的16座工廠減少至11座，總投資金額同時由逾人民幣300億元降為230.7億元。

其中，上游原料部分包含了年產80萬公噸乙烯的輕裂廠、55萬公噸的裂解汽油加氫工廠、35萬公噸的芳香烴工廠、13萬公噸的丁二烯萃取工廠。

下游衍生品部分，則有30萬公噸的乙烯-醋酸乙烯樹脂 (EVA)廠、各為10萬和70萬公噸的環氧乙烷/乙二醇（EO/EG）廠、60萬公噸的苯乙烯 (SM)廠。

以及35萬公噸的聚丙烯 (PP)廠、10萬公的熱塑料性彈性體 (SBS)廠、26萬公噸的雙氧水廠和20萬公噸的環氧丙烷廠。

依整體開發工程進度，隨著土木工程完工和設備完成試運轉，上下游工廠預計明年相繼量產，成為台廠聚集的新石化基地。

另外，該投資團隊今年並對外發布福建古雷煉化一體化工程的二期項目規劃，包括將配置1,600萬公噸的煉油廠、120 萬公噸乙烯的輕裂廠、320萬公噸的芳香烴聯合裝置、60 萬公噸己內醯胺廠。其他尚有公用工程系統及輔助設施、碼頭及碼頭庫區等配套投資。（系列完）

乙烯 福建 台聚

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