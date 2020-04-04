中油高雄煉油廠攻循環經濟 拚重生

關廠逾四年的中油高雄煉油廠，目前採整體規劃原則，正進行都市計畫變更和土壤、地下水整治作業，合計面積約253公頃的業務區與工場區土地，將分期分區重新開發。

中油表示，在占地76.3公頃、未受汙染的業務區方面，正朝三個區塊方向規劃；首先是配合行政院的「循環經濟推動方案」，設置循環技術暨材料創新研發專區，協助關鍵產業如金屬、石化等研發創新材料技術。

其中，包含有「材料國際學院」、「循環技術暨材料創新研發中心」，前者將聯合跨領域、跨系統頂尖研發機構，組成培育材料科學和循環技術高階人才的聯盟平台，解決目前金屬和石化產業人才缺乏與技術障礙問題。 中油五輕在2014年關廠、封存，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶。 本報系資料庫

後者則整合產官學研能量，針對廢棄物再生的高值材料、循環製程所需的關鍵材料與技術、可再生材料高值化技術和製程等投入研發工作，除開發高附加價值產品外，並帶動材料產業升級，進而擴大循環內需市場。

其次，並將規劃打造商業區與住宅區，發展商務、零售支援服務設施，除引進國際企業營運總部，也會強化研發專區周邊生活機能，同時計劃興建一座中油企業大樓，整合該公司南部辦公空間。

至於針對納入文化資產保存的區域，將與半屏山、後勁溪水岸串聯，提供周邊居民休閒遊憩活動空間，延續廠區歷史記憶。

在占地176.7公頃的工場區方面，目前土地範圍正進行土壤及地下水整治作業，透過滾動方式分期分區整治，預計於2033年全區整治完成。