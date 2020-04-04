聽新聞
test
0:00 / 0:00

中油高雄煉油廠攻循環經濟 拚重生

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄報導
中油五輕在2014年關廠、封存，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶。 本報系資料庫
中油五輕在2014年關廠、封存，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶。 本報系資料庫

關廠逾四年的中油高雄煉油廠，目前採整體規劃原則，正進行都市計畫變更和土壤、地下水整治作業，合計面積約253公頃的業務區與工場區土地，將分期分區重新開發。

中油表示，在占地76.3公頃、未受汙染的業務區方面，正朝三個區塊方向規劃；首先是配合行政院的「循環經濟推動方案」，設置循環技術暨材料創新研發專區，協助關鍵產業如金屬、石化等研發創新材料技術。

其中，包含有「材料國際學院」、「循環技術暨材料創新研發中心」，前者將聯合跨領域、跨系統頂尖研發機構，組成培育材料科學和循環技術高階人才的聯盟平台，解決目前金屬和石化產業人才缺乏與技術障礙問題。

中油五輕在2014年關廠、封存，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶。 本報系資料庫
中油五輕在2014年關廠、封存，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶。 本報系資料庫

後者則整合產官學研能量，針對廢棄物再生的高值材料、循環製程所需的關鍵材料與技術、可再生材料高值化技術和製程等投入研發工作，除開發高附加價值產品外，並帶動材料產業升級，進而擴大循環內需市場。

其次，並將規劃打造商業區與住宅區，發展商務、零售支援服務設施，除引進國際企業營運總部，也會強化研發專區周邊生活機能，同時計劃興建一座中油企業大樓，整合該公司南部辦公空間。

至於針對納入文化資產保存的區域，將與半屏山、後勁溪水岸串聯，提供周邊居民休閒遊憩活動空間，延續廠區歷史記憶。

在占地176.7公頃的工場區方面，目前土地範圍正進行土壤及地下水整治作業，透過滾動方式分期分區整治，預計於2033年全區整治完成。

中油 地下水 後勁溪

延伸閱讀

台南罕見倖存「蔣公銅像」前里長揪友人銅像前辦追思會

石化業之痛／南台石化業儲運中心設置 遇路障

台北大安森林公園換土 杜鵑花況轉好

桶裝瓦斯應降9元未足額調降 中油：回補先前吸收

相關新聞

石化業之痛／遠眺南向 中油轉戰印尼路迢迢

五輕關廠後，在上游原料不足、缺地、缺水下，中油啟動新南向布局，欲另闢新天地，歷經印度投資案碰壁，目前專注印尼投資案，正陸續與下游業者簽訂合作意向書（MOU），今年有機會和印尼國營石油公司Pertamina等合組投資團隊。不過，市場人士不諱言，印尼案是否能真正成形，變數還非常多，前方路迢迢。

在家工作 勞動部教你工時、加班怎麼算

新冠肺炎疫情延燒期間，不少企業為了防疫，實施在家工作，但遠距辦公的出勤情況、工時等相關工作規範模糊，勞動部今在臉書發文，...

石化業之痛／台聚前進對岸 古雷新廠將投產

由台聚集團主導、總投資人民幣230.7億元（約新台幣1,000億元）的大陸福建古雷煉化一體化項目一期，自2017年底開工後，年產80萬公噸乙烯的輕裂廠和下游衍生品共計11座工廠最快今年陸續投產。

中油高雄煉油廠攻循環經濟 拚重生

關廠逾四年的中油高雄煉油廠，目前採整體規劃原則，正進行都市計畫變更和土壤、地下水整治作業，合計面積約253公頃的業務區與工場區土地，將分期分區重新開發。

五輕輸出一波三折 回原點

中油五輕關廠後處置一波三折，歷經欲以整廠輸出方式赴印尼、伊朗重建破局，今年透過公開標售賣給馬來西亞KABS 公司，卻因買家聯貸案未過關而無法履約，回到原點。

防仲介買工費 直聘中心一案到底協助聘移工

自從取消移工期滿出境規定後，傳聞不斷的買工費，一直是勞動部心裡的痛，立委一再要求勞動部加強直聘中心服務，防堵仲介。勞動部說，買工費原本就是非法收取的費用，移工只要檢舉申訴，一定重罰。現行直聘中心是單一窗口，一案到底協助雇主聘僱移工，除了無法帶移工健檢，仲介的工作全包了。

勞部修法／國內就服機構 將可幫移工找頭家

勞動部正修法，讓國內就服機構協助媒合移工與雇主，降低移工為了找新雇主，被不當剝削收取買工費機會，這是政府開放移工來台工作快30年來，另一個重大變革。

雙北逾四成 淪無薪假重災區

勞動部統計顯示，今年3月底實施減班休息（俗稱無薪假）的勞工中，以台北市2,194人最多，其次是新北市1,233人，兩者合計3,427人，占總數四成三，雙北成為新冠肺炎疫情無薪假的重災區。

無薪假人數八年新高！3月暴增至7,916人 北市最多

勞動部宣布，今（1）日起無薪假公布將由每月兩次縮短為每周一次，並且首次新增無薪假細部產業及縣市分布。最新數據顯示，新冠肺...

熱門新聞

航空公司多一個賺錢方式 客艙可以載貨了

酷碰券、消費券哪個好用？ 網友一面倒挺「它」

慘！國泰航空一天載客不到600人

新冠肺炎衝擊空運 跨境電商面臨考驗

Mini LED趨勢來臨 晶電帶頭受惠

疫情來勢洶洶 專家：降價才能刺激買氣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。