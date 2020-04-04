五輕輸出一波三折 回原點

中油五輕關廠後處置一波三折，歷經欲以整廠輸出方式赴印尼、伊朗重建破局，今年透過公開標售賣給馬來西亞KABS 公司，卻因買家聯貸案未過關而無法履約，回到原點。

位於高雄煉油廠內的五輕在2014年關廠、封存，中油考量五輕操作僅25年，設備處於「中壯年」水準，因此希望採整廠輸出方式善後，在他國另起爐灶，先後與印尼、印度、越南、柬埔寨及緬甸等接洽。

而以印尼的Pertamina石化公司態度最積極，雙方傾向合資重建，惟當時印尼新總統上台，對該投資案立場轉為冷淡，進度停滯下，中油轉向尋找新合作對象。

其中，伊朗POGDC集團先前向中油以400萬美元買下高廠一套異構化工場設備後，對五輕設備也表達高度興趣，2016年間，雙方針對技術移轉、安裝、生產等層面展開洽商。

不過，因美國總統川普對伊朗啟動經濟制裁，讓五輕輸往伊朗案胎死腹中。

但峰迴路轉，2017年，中油重新與印尼Pertamina接觸，印方進一步提出在大泗水地區土班縣基地供五輕設廠的方案，並委託美國IHS公司展開評估作業。評估結果在2018年3月出爐，依據報告認為，五輕搬遷費用過高，與新建輕裂廠的投資金額僅相差只約3.52億美元，不具顯著差異。

同時，五輕搬遷期間若遭遇其他爭議，恐造成計畫時程延宕，加上印尼廠址條件受限，不利未來擴建，無法形成石化產業聚落，雙方因此協議終止該案。

面對「整廠輸出」行不通，中油啟動備案，著手規劃標售；把五輕本身的裂解工場、低溫工場，以及配屬的丁二烯萃取工場、加氫工場、氣體工場和芳香烴工場等設備合成一標，舉辦國際招標。歷經三次流標後，今年3月由馬來西亞KABS公司以18.3億元得標，惟該業者進行聯貸未能獲銀行團認同，無法履約下，確定廢標，目前已被中油沒收2,500萬元的押標金。