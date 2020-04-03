在家工作 勞動部教你工時、加班怎麼算

新冠肺炎疫情延燒期間，不少企業為了防疫，實施在家工作，但遠距辦公的出勤情況、工時等相關工作規範模糊，勞動部今在臉書發文，整理3項Q&A，解釋如何執行工時認定、出勤紀錄記載，讓在家工作的勞工也能守護自身勞動權益。若雇主違反勞基法，可被處2萬到100萬元。

勞動部指出，若勞工在家或遠距辦公時，勞工工作時間應由勞雇雙方事先約定，並依約履行，實際出勤情形，則可由勞工以工作日誌等方式自行記錄，並透過勞雇雙方約定方式回報雇主記載。

至於出勤記載方式，勞動部說，出勤紀錄不限於公司的簽到簿或出勤卡，也可以用電腦資訊或電子通信設備協助記載出勤紀錄，像是App、電話、手機打卡、網路回報、客戶簽單、通訊軟體或其他可供稽核出勤紀錄工具都可行。

假設在家工作，過了下班時間，雇主卻又臨時交辦工作，能否申請加班？勞動部表示，勞工在正常工作時間結束後，因工作需要若接獲雇主要求延長工時，在完成被交辦的工作後，應將結束時間回報雇主，雇主也應記載交付工作的起迄時間，並給付加班費。

勞動部勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，近期因在家工作人數變多，不少事業單位、勞工來詢問該如何記載出勤、計算工時等，勞動部過去曾公告一份「勞工在事業場所外工作時間指導原則」，提供給在家工作或遠距辦公者參考辦理。