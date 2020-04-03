勞動部：庇護工廠有優質口罩套 民眾可多利用

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情衝擊國內經濟，也對身心障礙庇護工場營運、庇護員工就業產生重大影響。勞動部為協助庇護工場營運，穩定庇護員工就業，共同度過難關，提供各項薪資補貼、土地及房屋租金補貼等措施。另外，勞動部也推薦許多庇護工廠有許多優質的相關防疫產品及服務，如口罩套及居家清潔服務，呼籲民眾多多消費。

勞動部表示 ，針對庇護工場受疫情影響有減班休息情形，109年度人事經費及相關補助經費仍依原核定經費持續補助。另外，為強化庇護工場防疫措施，庇護工場購買防疫用品或辦理防疫衛教課程費用，得於核定補助總額度內，於行政費項下支應，經地方政府審核後，不受庇護工場人事費10%的限制。

庇護員工部分，若庇護工場受疫情影響有減班休息情形，可運用勞動部「安心就業計畫」，向地方勞工行政主管機關提供列冊通報減班休息之協議資料，針對庇護員工補助投保薪資差額50%，每人每月最高補助新臺幣1萬1千元，最長6個月。

勞動部表示，將持續關注疫情的發展，繼續協助受到疫情衝擊的庇護工場及庇護員工，目前已在研議放寬提高庇護工場房屋、土地或車輛租金補助比例及金額。

另外，勞動部也呼籲大眾，防疫期間庇護工場也提供許多優質的相關防疫產品及服務，如折翼天使庇護工場的口罩套、忠孝庇護工場、小貝殼工作坊及新北市愛盲庇護工場的手工皂，以及瑪利媽媽清潔高手工作隊的清潔服務，希望大家繼續支持庇護工場產品及服務，給予真正努力工作的身心障礙朋友更多的鼓舞，肯定他們的努力與付出，並以實際行動挺庇護工場，讓身心障礙朋友穩定就業機會，也能讓庇護工場的服務永續經營。

更多庇護工場產品與服務資訊請上「庇護工場—尋找真心良品」FaceBook粉絲專頁https://www.facebook.com/mindpointwda/ 查詢，或至勞動部勞動力發展署網站查詢全國庇護工場產品及服務資訊 https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=23A4B652CC1F06B0。