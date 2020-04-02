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財經觀點／企業跨國併購 要防潛在風險

聯合報 / 安侯建業顧問部副營運長張維夫
安侯建業顧問部副營運長張維夫。圖／安侯建業提供
安侯建業顧問部副營運長張維夫。圖／安侯建業提供

在全球化競爭下，企業紛紛跨出台灣進行併購，併購目的不外是切入新市場／客戶、取得關鍵技術／產品、擴大經濟規模等。近年除了鴻海併購夏普外，其他台灣企業也紛紛在海外積極進行併購，交易金額更屢屢創下產業紀錄，諸如統一以七十億元併購韓國熊津飲料公司、台泥投資三四○億元與土耳其集團OYAK共組合資公司等。

然而，多項國外研究皆顯示，為數不少之併購最終皆以失敗收場。併購本身就充滿諸多風險，跨國併購風險及複雜度更有過之而無不及，如何在併購前降低交易風險是重要課題。

銀行業為例，國際會計準則針對放款減損評估，明確規範需以「預期信用損失模式」推估可能減損。信用損失模式涉及許多假設，當部分國家金管單位未明確規範，或併購標的公司減損系統建置未完善，既有模式計算出的減損數據，極可能失真。台灣金融業在併購後若採用較嚴謹的「預期信用損失模式」，恐將因此產生鉅額減損損失。

隨著台灣併購風氣成熟，許多企業在併購時皆會主動進行財務、稅務及法律盡職調查就潛在風險進行評估。然而跨國併購風險及複雜度高出許多，在國情、文化、法規、市場皆與國內有顯著差異下，許多企業現在也紛紛要求進行商業（commercial DD）、營運（operation DD）及人事盡職調查（HR DD）。

相關風險若未於交易前發現，並在合約中進行保護，台灣公司將可能在交易後面臨相關行政裁罰。另外，除有效降低可能交易風險，許多企業也將注意力放在未來如何創造價值，因此愈來愈多企業也同時開始關注交易後的整合。

因應資金回台等國際趨勢，在這次全球資產配置的重要決策中，台商企業、高資產個人都需要採取整體多面向的經營策略，包括收購業務或出售業務等併購策略、升級轉型或是配置個人財富。（記者程士華採訪整理）

信用 土耳其 併購 鴻海 台泥 夏普 金融業 台商 韓國 銀行業

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