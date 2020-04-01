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疫情延燒台灣製造業PMI竟逆勢擴張 中經院這麼說…

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導

中經院今（1）日公布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），竟意外攀升0.4個百分點至53.1，中經院認為，背後隱含新冠肺炎疫情造成供需雙降問題。PMI未來6個月展望指數續跌至28.7，為2012年7月至今、指數創編以來最低，顯示產業情勢不樂觀。

至於3月非製造業經理人指數（NMI）為42.3，較上月回升1.9個百分點；NMI未來6個月展望指數，3月續跌12.9個百分點至13.7，為2014年8月創編以來最快緊縮速度。

中華經濟研究院副院長王健全解釋，疫情對全球經濟衝擊，第一波是製造業斷鏈危機，第二波是各國開始鎖國、邊境管理，重創內需型服務業，第三波是歐美疫情延燒，經濟走跌、各種大型賽事暫停，消費需求萎縮，對包括台灣在內的亞洲國家進口需求跟著降低。

新冠肺炎疫情成為全球大流行之際，中經院發布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為53.1，呈擴張之勢，對此，中經院表示，不宜樂觀解讀。中經院指出，供應商交貨時間指數再創新高，以及未經季節調整之存貨指數較2月擴張，是3月製造業PMI擴張速度加快的主因之一。

中經院進一步解釋，2月是中國大陸封城致使「供給端」斷鏈，廠商積極拉貨以及回報收到轉單；3月起疫情全球化出現供需雙降，部分廠對轉單後續仍否看到實質效益相對保守，這也顯示製造業供應鏈拉貨力道已較2月趨緩。

中經院指出，3月供應商交貨時間指數再創2012年7月創編以來最快上升速度；王健全解釋，交貨時間提高，關鍵是歐美國家因疫情嚴重，致很多船運、航運阻塞，甚至內陸運輸、物流也都比較遲緩，導致供貨時間拉長。

中經院助研究員陳馨蕙分析，2月主要是產業反映斷鏈衝擊，惟3月起所有業者回報因船運或空運雍塞、航班減少、塞港、船期難以評估等因素，導致交貨時間攀升。隨著歐美封州鎖國頻傳，以及東協國家陸續傳出鎖國與限制出口，業者除動態調整採購政策、分散供應商等挑戰外，還需頻繁與貨運承攬業了解航班動態。

3月NMI指數雖回升，陳馨蕙表示，NMI未經季節調整，3月工作天數又比2月多，在比較基期偏低情況下，3月僅小幅回升，這樣結果並不算好。

疫情 製造業 PMI

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