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疫情衝擊美國車市 中橡美國子公司部分工廠將暫停生產

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

新冠肺炎疫情衝擊美國，中橡（2104）今（1）日宣布旗下間接持股66.67%的美國子公司Continental Carbon Company(CCC)，配合美國汽車及輪胎廠需求急凍，部分工廠將陸續暫停生產，可能對公司今年損益造成影響。

中橡總經理黃柏松今天表示，因為美國這波疫情相當嚴重，一方面美國的汽車公會相當強勢，二方面公司也害怕群聚感染，目前美國汽車重鎮底特律的三大汽車廠，生產線幾乎停擺，連帶歐美地區的輪胎巨頭也紛紛暫時關閉工廠。

由於中橡的主力產品碳黑，主要應用在輪胎，因應下游輪胎客戶的需求減少，加上配合美國各州政府也希望避免群聚感染，中橡美國子公司CCC包括位在德州、奧克拉荷馬州、阿拉巴馬等地的部分工廠，將陸續暫停生產，對於公司今年損益可能造成影響。

至於影響多大？根據統計資料，中橡的碳黑年產能79.5萬噸，為全球第六大碳黑廠，其中美國廠的總產能高達30.5萬噸，超過中國的28.5萬噸、台灣的12萬噸和印度的8.5萬噸，為中橡在全球最大的碳黑生產地點。

不過黃柏松表示，因為各廠都是視情況停工，並不是全停；而且復工時間目前也還不清楚，要視當地政府要求及下游輪胎客戶恢復營運時間而定。而且後續訂單等到疫情過去也可能出現追補，實際的影響數目前很難評估。公司會持續密切關注當地疫情及員工健康狀況，並及時採取相關因應措施。

中橡 疫情

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