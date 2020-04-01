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機場染疫風波最新人事 主秘調簡任秘書、新主任換成他

百德發重訊 強調精簡人事是配合公司啟動十年布局

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

高階工具機製造大廠百德機械（4563）傳裁員，引發各界關注，公司今（1）日發布重訊，表示去年就開始啟動「銳變．讓百德再榮耀」的十年布局，人事精簡只是一系列組織轉型再造的策略作為，對財務業務並無重大影響。

在美中貿易戰與新冠肺炎疫情夾擊下，百德預計4月底將解雇49名員工，消息傳出，今天股價連帶受到影響，盤終以30.75元、下跌2.05元作收。

百德今天發布重訊，強調公司去年就開始評估進行組織轉型改造，並啟動「銳變．讓百德再榮耀」的十年佈局。其中，去年10月併購美國Winbro集團股權開始，為外界看到的第一步。

接著還包含了集團化、國際化及新市場；品牌再造與擴張、技術再升級；新領導及經營團隊的傳承、重整與再造，以及在既有領先的技術平台下，強化以顧客為導向的服務，與精實管理為核心，改變傳統法則，重新贏得顧客尊敬及市場領先地位。

百德強調，新冠肺炎疫情加深經營挑戰，此時超前執行人事精簡，公司也相信危機就是執行變革的最好機會。儘管目前歐洲部分客戶有延單情況，但並無取消訂單。

百德表示，隨著疫情趨緩訂單還會繼續增加，因此這次裁員對財務業務並重大影響，產銷營運等作業亦無異常。

疫情 榮耀

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