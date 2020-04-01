中油油品品質超越國家標準 優於歐盟規定

中油連續19年榮獲讀者文摘「信譽品牌白金獎」，公司今（1）日強調，中油對於油品品質要求嚴格，所生產供應的油品品質早已超越國家標準、並優於歐盟規定。

針對國內各家油品品質良窳的討論，中油表示，我國汽、柴油CNS國家品質規範主要是參考歐盟、美國等國內外最嚴格法規標準及各廠牌車輛用油規格，並參照國內交通狀況及氣候訂定，參與制定規範人員包含車廠、油公司、學界、政府能源及環保單位等學者專家，故目前施行之CNS國家油品規範最適合國內車主使用。

中油為國內主要車用油品生產及供應者，對油品品質要求極為嚴格，所供應的油品品質早就超越國家標準且優於歐盟規定，對於同業自稱全台唯一超越國家標準及符合歐規五期，中油強調除嚴謹管控品質外，為提升油品清淨及潤滑性能，亦添加適當的油品添加劑，所生產油品具清淨、省油、馬力佳及低空污排放等特性，符合世界最高等級車輛之用油要求；根據實際油品性能測試結果顯示，車輛引擎之進氣閥及供油系統清淨性佳，保護車輛引擎，使其發揮最大效能，且車輛排氣遠優於國家及國際管制標準，可有效降低空污排放，善盡企業責任，環保愛地球。

中油長期深耕國內油品市場，油品銷售市占率達八成，迄今已連續19年榮獲讀者文摘「信譽品牌白金獎」及連續第15年蟬聯「管理雜誌消費者理想品牌」第1名，長期以來油品品質深受消費大眾肯定。