政府加碼兆紓困 中小企疾呼：拜託一定要落實到基層
政府紓困預算加碼到1兆元，中小企業具名疾呼「拜託一定要落實」，因為實務顯示部分銀行對亟待援助的中小企業不友善，恐讓政府紓困的美意打折。
群禾機械工程高階人士說，公司已成立38年，是國內唯一的銻廠，屬國防戰略金屬製造公司，年營收7億餘元，亟待銀行的支持。
群禾機械工程高階經理人表示，部分具智慧的銀行高層能理解中小企業的難處，但是基層地方經理回答受困企業請求支援，首先就是一句話，「貴公司不符合紓困條件」，乾乾淨淨俐落撇清，這樣做絕對與政府的美意相違背。
群禾機械指出，如果沒有困難何必要求紓困，政府又何必口口聲聲要紓困？台灣有這麼多外匯存底又幾乎沒有外債，面對中小企業的困境，需有更積極的做為。
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