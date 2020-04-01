小確幸來了！中油明起調降國內氣價 瓦斯每桶省100元

小確幸來了！中油今天宣布明（2）日凌晨零時起，4月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷每公斤各調降5元，以20公斤裝桶裝瓦斯為例，每桶足足可省下100元。

另外車用液化石油氣每公升調降2.7元；國內天然氣價格也平均調降5.03%。

中油主管表示，液化石油氣類價格是依照「液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理，4月國際液化石油氣合約價（CP）較3月下跌，加上考量新冠狀病毒對國內產業及民眾經濟面之影響，為減輕民眾負擔，20公斤桶裝瓦斯每桶調降100元；另有關尚未回補的吸收金額，將於日後國際價格跌價時再行回補。

國內天然氣價格部分，依據政府核定之天然氣價格公式計算，明日起平均調降5.03%，其中公用天然氣事業（NG）每立方公尺調降0.49元，以家庭用戶每月平均用量約30至45立方公尺計算，每月可減少約14.7至22.05元。