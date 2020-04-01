特別預算加碼1,500億元 行政院明召開臨時會討論
蔡英文總統今（1）日宣布整體紓困規模達新台幣1兆500億元。據了解，在清明連假首日，行政院決定明日召開臨時院會，預計會中討論將提出的新增特別預算1,500億元及其特別條例修法，並且討論、公布新一波的紓困2.0措施。
據了解，蔡總統今日上午召開國安會議後，決定將整體紓困規模提升至1兆500億元，下午就邀請行政院長蘇貞昌等人列席，召開敞廳談話。由於新的特別預算從1日初擬的1,000億元加碼到1,500億元，行政院隨後召開會議，盤點第二階段紓困方案與預算。
經蔡總統、蘇揆指示，近期各部會陸續提出相關的新一波紓困2.0措施，其中包含經濟部的酷碰折扣券、水電費優惠擴大，以及交通部與經濟部的艱困產業從業人員薪資補助方案等，據悉，都將於2日的臨時院會中一併討論，並將於會後記者會公布。
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