特別預算加碼1,500億元 行政院明召開臨時會討論

上次我們提到，理財重要的不是投資，而是存一筆隨時可動用的「緊急預備金」，許多人認為「我的薪水就固定這麼多，怎麼存錢？」其實，低薪不是無法存錢的藉口，自制力和執行力才是存錢的關鍵。

2020-04-01 16:09