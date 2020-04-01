副董爆董事會八個月沒開 TVBS回應了

聯利媒體（TVBS）副董丁廣鋐今（1）日告訴國家通訊傳播委員會（NCC），TVBS已經八個月沒有開董事會，有為公司治理常例，TVBS表示，TVBS董事長陳文琦積極帶領TVBS進行組織改組與節目調整，期待做好準備再召開董事會，也一直與副董丁廣鋐保持溝通。

TVBS向國家通訊傳播委員會（NCC）提出申請董事長變更案，今日TVBS副董兼董事丁廣鋐應NCC要求到會說明，丁廣鋐告訴NCC，TVBS已經八個月沒有開董事會，人事、財務他都無從過問，問也問不出來，有違常例。

TVBS也正式回應表示，依《公司法》董事會一年召開一次，而過去這段時間剛好媒體產業面臨巨大挑戰與衝擊，因此陳文琦董事長帶領TVBS進行組織改組與節目調整，期待做好準備再召開董事會。

TBVS表示，年初至今，TVBS新聞台收視率穩坐國內新聞頻道龍頭，並持續被國內及國外的組織評為最多人使用及受信賴的新聞頻道；TVBS歡樂台與TVBS 56頻道也即將於4月推出全新節目內容，TVBS歡樂台推出旗艦綜藝，結合新媒體和網紅經濟。

TVBS指出，TVBS頻道更新節目、調整內容、加強議題的深度討論，特別針對國際、財經、科技等時事趨勢議題。

TVBS表示，整頓之結果已獲得初步成效，將於近期召開董事會，事實上，過去這八個月，公司重大策略有盡量跟丁廣鋐副董保持溝通。

至於NCC提出由專業經理人擔任總經理職務以及應該制定編輯室公約，TVBS表示，TVBS會一直尋找最好的專業經理人來擔任這個角色，TVBS目前並未簽署編輯室公約。新聞部是透過編採專業分工與倫理委員會的自律機制、與持續的教育訓練進行新聞內控，以獲得觀眾高度信賴為主要目標。

因此，維護新聞專業與獨立自主是TVBS新聞部的價值與例行工作。

雖未以編輯室公約形式簽署任何文字，但TVBS新聞展現的專業與自律，根據NCC委員們的說法，已是各家媒體中的模範生。

若NCC堅持要求TVBS成為第一家制定編輯室公約的商業電視台，TVBS新聞部可以研究。