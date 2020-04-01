宅經濟紓困！經部2.65億助萬家業者上架外送平台、電商

新冠疫情嚴重衝擊餐飲業、零售業，經濟部今（1）日宣布公告兩項要點，即日起啟動餐飲業者上架外送平台、零售業者上架購物平台或電商網站建置，兩項補助方案。服務提供業者即日起送交計畫書，餐飲、零售業者最快可於10日起選擇平台申請補助，總計2.65億元經費，將有1.1萬家餐飲業、1000家零售業受惠。

經濟部商業司副司長陳秘順說明，在外送服務方面，經濟部編列1.65億元經費，預計補助1.1萬家「首次導入外送服務」的餐飲業者，每家補助上限1.5萬元；電商部分，包括購物平台上架或電商網站建置，預計補助1000家還未接觸電商的零售業者，每家最高補助上限10萬元。

依據相關補助作業要點，外送平台、電商平台等服務提供業者，即日起就可以提出申請，在每月5日前申請的業者，商業司將在10日公告名單和各家方案，餐飲和零售業者就能依名單選擇要合作的上架平台，簽約後再由服務提供業者代為申請補助款。

兩方案皆表定受理到6月20日，陳秘順表示，若經費提早用完，就會提早截止，至於會不會加碼，要看疫情發展而定，目前沒有計畫。

據了解，外送平台、電商平台等業者皆釋出善意，例如願意大幅調降外送抽成、上架費等，初步願意參加的外送相關業者就有11家，陳秘順說，相信這些業者都會盡快提出申請。

目前有部份零售業者除了電商之外，也在外送平台上架，陳秘順強調，每間餐飲、零售業者只能在電商或外送平台中擇一申請補助，且如果零售業者在外送平台提供生鮮、雜貨，而非調理過的即食餐點，也不適用外送平台補助。