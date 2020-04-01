公銀紓困遵守三大原則外 財部還叮囑「不要被客訴」

財政部要求公股銀行處理紓困貸款時，要謹守三大原則「從寬從速從簡」，同時，財部也會跨部會合作，派神秘客前往，視察行員是否熟悉相關規範以及服務等。除此，財政部更叮囑各家公銀，不能「被客訴」。

多位立委都接獲許多中小企業陳情案指出，公股銀行都不配合紓困貸款。對此，財政部官員指出，有可能是因為該產業不符合紓困專案貸款的標準，但還是可以透過銀行提供的自有資金紓困專案，給予協助。

公股銀行高層主管指出，由於交通部、經濟部等部會祭出的紓困專案，都有利息補貼，若客戶符合資格且有這方面的需求，就會立即辦理，但部分客戶是因為不符合標準，所以無法配合該專案。

據悉，財政部除了要求九大公銀在進行紓困貸款時，要謹守三大原則「從寬從速從簡」，力拚100萬元需於七天內結案，500萬元要在兩周內結案。為加速放款流程，公股銀行都已放寬權限，授權給分行經理直接放貸。

除了三項原則的要求外，財政部更要求各公股銀行不要被客訴，尤其是「速度上」不要拖太久，一旦被客訴，不僅會成為立院的質詢焦點，行庫高層更會被財政部或行政院邀請去喝咖啡。