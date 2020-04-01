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台達 連續三年榮獲美國能源之星傑出永續獎

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

台達電（2308）今（1）日宣布再獲美國國家環境保護局（The U.S. Environmental Protection Agency，EPA）肯定，連續五年獲選為能源之星年度合作夥伴，同時連續三年獲得傑出永續大獎。

傑出永續獎是能源之星獎項的最高榮譽，用以表彰產品能效、節能推廣等面向遠優於評選標準的傑出企業。台達電三度獲此殊榮，顯示台達電Breez室內空氣品質（Indoor Air Quality）方案高效節能、安靜、可靠的優勢已深獲認同。

在2019年，台達在全美提供超過60萬組符合能源之星標準的Breez換氣扇，廣泛裝置於飯店、住宅、宿舍等多樣場域。

台達美洲區總經理黃彥文表示，很高興台達電能夠連續五年獲選能源之星年度合作夥伴、三度獲得傑出永續大獎。能源之星提倡產品能源效率的目標，與台達經營理念不謀而合。

透過全球領先的直流無刷馬達技術，台達Breez空氣品質方案在美國提供多達56款通過能源之星認證的高效換氣扇，來幫助使用者、建築商等客戶共同打造更節能、舒適的生活。

台達電Breez全系列皆採用節能耐用的直流無刷馬達技術及LED照明以優化能源使用效率，目前超過九成型號皆已通過能源之星認證。

2019年，台達BreezSignature、BreezIntegrity、BreezElite等系列下的10款換氣扇新品更被評選為「2019能源之星最高效率 （ENERGY STAR® Most Efficient 2019）」。其中， BreezElite系列相較於傳統交流馬達產品節能可達67%，部分產品更遠超過能源之星節能標準200%，展現台達電長期投入風扇與散熱管理研發創新的具體成果。

台達電 空氣品質

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