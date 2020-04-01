勞動基金2月虧1514億元 勞金局：上半年要有心理準備

受到新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全球產業鏈都遭殃，主要股票市場都大幅下跌，勞動部勞動基金運用局今公布截至2月底的基金收益情況，大虧1514億元，收益率-3.6％，勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，今年上半年投資會是困難的事，且影響可能持續到第2季，「上半年要有心理準備！」

劉麗茹表示，新冠肺炎疫情持續擴大，甚至蔓延至歐美市場，全球都受到衝擊，尤其歐美等主要經濟體隨著疫情越趨嚴峻，對全球經濟影響層面擴大，不管台股、亞太股票、新興市場股票都大幅波動，震盪幅度創2008年金融海嘯以來紀錄，勞動基金短期績效受到影響，至2月底跌幅3.60％，她坦言，目前只是2月份情況，3月份指數跌幅恐以倍數計算。

根據統計，整體勞動基金截至2月底，規模為4兆3501億元，其中新制勞退基金2兆5001元、舊制勞工退休基金9492億元、勞工保險基金7424億元、就業保險基金1344億元、職災保護專款110億元、積欠工資墊償基金130億元。

虧損情況，整體勞動基金評價後收益數負1514.4億元、收益率-3.60%，其中新制勞退基金虧損924.6億元、收益率-3.74%；舊制勞退基金虧損341.9億、收益率-4.02%；勞保基金虧損252.7億元、收益率-3.47%；就保基金則仍有收益5億元，收益率0.37%。

劉麗茹認為，勞動基金長期投資金融市場，很難避免震盪，勞金局之前已降低風險性資產，但現在只要有任何資產都可能受到衝擊，就投資上來看，數字很不好，而且可能會持續到第2季，「上半年，投資是一件非常困難的事情」要有心理準備。

不過她說，這也可能帶來審慎布局的契機，大家可趁這時間好好觀察哪些是長期的投資標的。