快訊

蔡英文要頒郝柏村褒揚令 郝龍斌：父囑不申請死後哀榮

口罩購買懶人包／口罩2.0第三波預購今開跑 新制更便利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞動基金2月虧1514億元 勞金局：上半年要有心理準備

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部勞動基金運用局今公布截至2月底基金收益情況，大虧1514億元，收益率-3.6％。記者葉冠妤／攝影
勞動部勞動基金運用局今公布截至2月底基金收益情況，大虧1514億元，收益率-3.6％。記者葉冠妤／攝影

受到新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全球產業鏈都遭殃，主要股票市場都大幅下跌，勞動部勞動基金運用局今公布截至2月底的基金收益情況，大虧1514億元，收益率-3.6％，勞動基金運用局副局長劉麗茹坦言，今年上半年投資會是困難的事，且影響可能持續到第2季，「上半年要有心理準備！」

劉麗茹表示，新冠肺炎疫情持續擴大，甚至蔓延至歐美市場，全球都受到衝擊，尤其歐美等主要經濟體隨著疫情越趨嚴峻，對全球經濟影響層面擴大，不管台股、亞太股票、新興市場股票都大幅波動，震盪幅度創2008年金融海嘯以來紀錄，勞動基金短期績效受到影響，至2月底跌幅3.60％，她坦言，目前只是2月份情況，3月份指數跌幅恐以倍數計算。

根據統計，整體勞動基金截至2月底，規模為4兆3501億元，其中新制勞退基金2兆5001元、舊制勞工退休基金9492億元、勞工保險基金7424億元、就業保險基金1344億元、職災保護專款110億元、積欠工資墊償基金130億元。

虧損情況，整體勞動基金評價後收益數負1514.4億元、收益率-3.60%，其中新制勞退基金虧損924.6億元、收益率-3.74%；舊制勞退基金虧損341.9億、收益率-4.02%；勞保基金虧損252.7億元、收益率-3.47%；就保基金則仍有收益5億元，收益率0.37%。

劉麗茹認為，勞動基金長期投資金融市場，很難避免震盪，勞金局之前已降低風險性資產，但現在只要有任何資產都可能受到衝擊，就投資上來看，數字很不好，而且可能會持續到第2季，「上半年，投資是一件非常困難的事情」要有心理準備。

不過她說，這也可能帶來審慎布局的契機，大家可趁這時間好好觀察哪些是長期的投資標的。

勞動基金 勞退基金

延伸閱讀

勞動基金慘兮兮 今年前2個月虧損1,514億元

疫情延燒揀便宜 勞動基金近期撥款140億元布局台股

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

災情慘重！勞動基金2月再虧1,200億元 3月更慘

相關新聞

勞動基金2月虧1514億元 勞金局：上半年要有心理準備

受到新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全球產業鏈都遭殃，主要股票市場都大幅下跌，勞動部勞動基金運用局今公布截至2月底的基金收益情...

勞動基金慘兮兮 今年前2個月虧損1,514億元

疫情擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今天公布勞動基金2月投資績效表示，繼1月由正轉負後，2月單月虧損1201億，2月累計虧損達1514億，累計收益率-3.6%。勞金局表示，全球金融市場震盪幅度史上最高，超越2008年金融海嘯，3月狀況更糟，各項指標是2月好幾倍，若情勢未獲控制，估收益恐衝擊至少三季。

疫情衝擊 3月PMI與NMI未來半年展望不妙

中華經濟研究院今天發布3月製造業採購經理人指數（PMI）為53.1%，非製造業經理人指數（NMI）為 42.3%。不過，...

台輸瓜地馬拉機車、自行車零關稅 今上路

台灣與瓜地馬拉自由貿易協定委員會，在去年達成幾項共識，包含建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜國蔗糖輸臺免關稅配額、調降...

新冠疫情衝擊 中經院：廠商對未來半年展望指數創新低

中經院今（1）日公布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），攀升0.4個百分點至53.1，非製造業經理人指數（NMI）則...

進口快遞貨物實名認證將上路 海關洽談會員整批認證

為了解決海外貨物冒名通關、難以追查的問題，財政部關務署落實進口快遞貨物實名制，4月16日起只要未填寫報關委任文件或利用「...

鼓勵農民投保 農業保險政府應該補助多少保費？

農業保險法草案今天在立法院經濟委員會進行逐條審查，農業保險的精神，在於填補天然災害或其他事故所造成的農業損失的保險，多名...

無薪假人數八年新高！3月暴增至7,916人 北市最多

勞動部宣布，今（1）日起無薪假公布將由每月兩次縮短為每周一次，並且首次新增無薪假細部產業及縣市分布。最新數據顯示，新冠肺...

從不參與家族事業的二姊竟然出手！中環拿下台南企業最大股權幕後

中環在2月底的1則重訊，才被人發現已默默躍升為台南企業第一大股東。中環強調純係財務投資，1年來卻已持續加碼掌握台南企業高達12.33%股權，目的為何？ 讓外界霧裡看花。

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金2月投資績效表示，整體基金累計虧損1,514億元...

經濟成長率下修 主計長估靠紓困保2

衛福部長陳時中防疫受肯定，但各機構下修台灣今年經濟成長率，立委呼籲政府應找到「經濟的陳時中」。行政院長蘇貞昌昨天表示，主計總處當初預測時，歐美國家疫情還沒那麼嚴重，現在疫情變化大，經濟成長率「當然會下修」。

名家觀點／無限量QE有效嗎？

2020年春天，隨著新冠肺炎疫情演變成全球大流行，對各國總統、央行總裁、企業董總，大股東、投資人，甚至搶口罩、罐頭、衛生紙的一般老百姓來說，都是一段黑暗的歲月。

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

張忠謀：新冠疫情像戰爭 衝擊全球經濟、改變生活方式

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：疫情改變生活方式

張忠謀：新冠肺炎像戰爭 改變全球中產階級以上的生活

6大民營銀行宣布貸款降息方案 信用卡利率最低降1％

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。