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高層不同調？TVBS副董丁廣鋐批T台無公司治理

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

威盛董事長陳文琦接任衛星頻道TVBS董事長的人事案，出現重大變化。國家通訊傳播委員會（NCC）今（1）日找來TVBS副董事長丁廣鋐出面說明，NCC轉述，丁廣鋐質疑T台將近八個月沒開董事會，公司人事、財務連身為副董的他都問不出來，丁廣鋐也要求，希望聯利總經理能找新聞媒體專業經理人，不要由董事長陳文琦兼任。

NCC主任秘書兼發言人蕭祈宏指出，今日丁廣鋐到NCC陳述意見，丁提到，聯利已經八個月沒開董事會，他自己身為副董事長，但公司人事、財務都沒經過他，且問也問不出來，有違過去常理。

NCC轉述，丁廣鋐表示，以往聯利兩個月開董事會，這次八個月都沒有，公司治理部分有出現問題，並要求主管機關注意公司治理問題。丁本身也跟公司反應要召開董事會，但聯利沒有召開。

丁廣鋐強調，聯利提出由威盛董事長陳文琦同時兼任TVBS董事長、總經理，但聯利有兩家新聞台，因此還是需要專業經理人，建議總經理找外面新聞傳播專業經理人較適合。

針對此案，NCC也提出要求，希望董事長不要影響新聞製作，NCC要求聯利設立編輯室公約，希望董事長跟領導階層不要干預，對此，丁廣鋐也同意。

聯利媒體股份有限公司申請董事長變更續行討論案，目前經濟部已通過該案，但在NCC部分仍未通過，將續行討論。NCC後續也將針對公司治理、專業經理人、編輯室公約等三個面向，要求聯利再提供資料。

NCC 威盛

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