TVBS副董丁廣鋐：已八個月沒開董事會

聯利媒體（TVBS）向國家通訊傳播委員會（NCC）提出申請董事長變更案，NCC持續續行討論超過半年，今（1）日TVBS副董兼董事丁廣鋐應NCC要求到會說明，丁廣鋐告訴NCC，TVBS已經八個月沒有開董事會，人事、財務他都無從過問，問也問不出來，有違常例。

TVBS前董事長張孝威自去年9月退休去職後，由TVBS大股東王雪紅的先生威盛總經理陳文祺接任董事長及總經理職務，由於陳文琦非新聞、傳播、媒體專業人士，2018年九合一選舉中，TVBS將專訪美國在台協會主席莫健的內容從網站上「下架」，加上市場傳聞陳文琦會過度關心新聞製播，這三個因素都讓NCC對於TVBS人事案高度關注，且多次要求陳文琦及副董丁廣鋐到會說明。

而TVBS人事案從去年來就備受市場關注，此次丁廣鋐大爆料，更讓外界對於TVBS內部大股東關係是否生變有諸多討論，而連續八個月未招開董事會更啟人疑竇。

NCC要求丁廣鋐到會說明，丁廣鋐多次未到之後，終於在今天到NCC說明，據NCC轉述，丁廣鋐表示，過去TVBS每兩個月招開一次董事會，現在已經八個月沒有招開，人事跟財務他都問不出來，有為過去的常例，也有違公司治理。按照時程推估，TVBS自去年8月通過張孝威退休去職案，張孝威9月離開後，TVBS就沒有開過董事會。

NCC表示，陳文琦接任TVBS董事長兼總經理，但TVBS有兩個新聞台，總經理職務還是找新聞傳播專業經理人比較適合，同時NCC也強調希望，TVBS董事長不過影響新聞製播，應提供編輯室公約。

NCC表示，丁廣鋐也贊同NCC的三項原則，包含公司治理、由專業經理人擔任總經理以及制訂編輯室公約。