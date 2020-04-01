疫情衝擊 3月PMI與NMI未來半年展望不妙

中華經濟研究院今天發布3月製造業採購經理人指數（PMI）為53.1%，非製造業經理人指數（NMI）為 42.3%。不過，PMI「未來6個月展望指數」續跌至28.7%，為2012年7月至今、指數創編以來最低。；NMI的「未來六個月展望指數」續跌12.9個百分點至13.7%， 為 2014 年 8 月創編以來最快緊縮速度。

中華經濟研究院今天發佈，3 月經季節調整後的PMI攀升 0.4 個百分點至 53.1%，主因供應商交貨時間指數再創新高以及未經季節調整的存貨指數較 2 月擴張。

五項組成指標中，新增訂單呈現擴張，生產數量呈現緊縮，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間持續上升，存貨轉為擴張。

六大產業中，三大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、化學暨生技醫療產業與交通工具產業。電力暨機械設備產業、基礎原物料 產業與食品暨紡織產業則持續回報緊縮。

3 月NMI由 2014 年 8 月創編以來最快緊縮速度回升 1.9 個百分點至 42.3%，連續第 2 個月呈現緊縮。

四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現緊縮，供應商交貨時間呈現上升。