台輸瓜地馬拉機車、自行車零關稅 今上路

台灣與瓜地馬拉自由貿易協定委員會，在去年達成幾項共識，包含建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜國蔗糖輸臺免關稅配額、調降瓜國食用果實及堅果樹、觀賞用草皮等5項產品輸臺至零關稅，以及我輸瓜國機車及腳踏車2項產品立即降至零關稅，經濟部表示，以上於今日起正式生效。

經濟部表示，為提升台灣與友邦瓜地馬拉的經貿及戰略夥伴關係，雙方於2019年7月9日在台北舉行「第2屆台瓜(瓜地馬拉)自由貿易協定執行委員會議」，討論涉及關稅配額、關稅調整、合作及貿易便捷等議題，後續就第12至15號決議文內容達成共識，經雙方完成必要的內部法律程序後，將自今年4月1日起正式生效。

上述決議文內容包含建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜國蔗糖輸臺免關稅配額、調降瓜國食用果實及堅果樹、觀賞用草皮等5項產品輸臺至零關稅，以及我輸瓜國機車及腳踏車2項產品立即降至零關稅。經評估瓜國所提降稅產品，2018年我自瓜國進口41.7萬美元，調降關稅無損我國內產業，且有助深化雙邊經貿關係。

經濟部指出，近年瓜地馬拉機車產業快速發展，機車已成為該國民眾主要交通工具之一，每年平均銷售量約18萬輛。2019年我國機車及腳踏車分別為瓜國第14大及第3大進口來源國，本次決議文生效後，我國該2項貨品輸瓜降至零關稅，將有助我相關業者擴大市場商機及雙邊貿易。

經濟部進一步說明，瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，也是我國在拉丁美洲重要盟邦及經貿夥伴之一，且是我國蔗糖、咖啡等農產品主要進口來源國。臺瓜FTA自2006年7月1日生效以來已歷15年，雙邊貿易額從2005年1.3億美元增加至2019年2.09億美元，成長61%。

為深化臺瓜經貿關係及協助業者善用臺瓜自由貿易協定，經濟部貿易局也委託外貿協會於3月率汽機車零配件、農業材料及用品、紡織等14家業者赴瓜地馬拉等國拓銷考察，並舉辦貿洽會，協助台灣業者進一步掌握及爭取臺瓜FTA商機。