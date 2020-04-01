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紓困預算再追加 財長：需舉債1,800億元

經濟日報 / 記者程士華／即時報導
財政部長蘇建榮（中）。記者程士華／攝影
財政部長蘇建榮（中）。記者程士華／攝影

新冠肺炎疫情影響世界各國，行政院擬再提出追加特別預算，財政部長蘇建榮今（1）日表示，未來二階段紓困預算合計將達到2,100億元，其中有1,800億元需要舉債，由於紓困條例跨不同年度，因此應可控制在年度債限之內。

立法院財政委員會今日審查法案並質詢，追加紓困預算成為朝野立委關注焦點，蘇建榮表示，依據時程來看，行政院應會在下周通過新版預算提案，過去編列第一波預算時，僅考慮到中國大陸疫情，現在疫情已經擴及美、歐，情況已不同，因此編列預算要有彈性。

針對蔡總統宣布紓困預算總金額將達到1兆500億元，蘇建榮於席間受訪指出，當中共有2,100億元為特別預算、1,400億元是從總預算、各類公基金中「移緩濟急」，其中特別預算若要擴編，須修正《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，且不可能等而下個會期，會在本會期就有望通過。

蘇建榮強調，2,100億特別預算當中，包含第一階段就已提出的600億元紓困預算，其中有300億元是靠舉債；未來第二階段要再追加1,500億元特別預算，總計達到2,100億元，但其中有1,800億元需透過舉債支應。

然而《公共債務法》針對政府每年舉債額度設有債限，蘇建榮表示，今年流量債限約為1400億元，但特別條例的執行時間會跨不同年度，因此應可控制在債限之內。

疫情 肺炎

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