政院防疫紓困金額衝1兆元 藍委批一切都在騙

因應新冠肺炎疫情，行政院編列600億元紓困特別預算，外界認為太少，行政院長蘇貞昌表示，未來紓困總額可達1兆元，但藍委今（1）日在立法院財委會表示，政院宣稱紓困拉高到1兆元 ，是把央行和各銀行的貸款額度也包進來，根本是在誆騙老百姓。

國民黨立委曾銘宗今天在立院財委會質詢時表示，行政院說紓困總額拉高到1兆元 ，但包含到央行和各銀行的貸款額度也包進來，恐怕不合適。

財政部長蘇建榮表示，美國和韓國作法也是如此，目前的方向是特別預算規模會擴大，但擴大多少還要看各部會需求，最終由行政院來決定，以目前情況來看，過去幾年我國財政狀況不錯，因應本次疫情，在財政上可以適度因應。

國民黨立委賴士葆則說，紓困規模1兆元根本是在誆老百姓，「誆」就是騙，因為7,000億元是融資，銀行本來就在借錢，最大問題是政府各部門搞不清楚多少錢，隨便喊喊，7,000億元是銀行貸款，除非是不要利息或利息大幅減半，或三年本息都不要還，否則真正的紓困就只2,000多億元。

國民黨立委費鴻泰表示，行政院的新台幣1兆元和美國兩兆美元紓困的差別，美國都是經過國會同意，美國和韓國的紓困通通都是從國庫拿錢，但我們從國庫拿出來的只有600億元特別紓困預算。

費鴻泰表示，美國是人人補助，但是我們只補助計程車司機，那開貨車的呢？不能高興給誰錢就給誰錢，難道台灣只有計程車司機需要補助嗎？麻煩不要再用騙的 。

民進黨立委郭國文則認為，紓困金額定義各國都不太一樣，但希望政府不要用「 擠牙膏式」，紓困預算金額可以想清楚算清楚，財政操作手段目前也還沒用上。