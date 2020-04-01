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新冠疫情衝擊 中經院：廠商對未來半年展望指數創新低

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
非製造業對未來六個月展望指數呈現續跌情形，至13.7%，為2014年8月創編以來最快緊縮速度，顯見無論是製造業或非製造業廠商，對未來半年的景氣發展，看不到有樂觀的理由。 圖／中經院提供
非製造業對未來六個月展望指數呈現續跌情形，至13.7%，為2014年8月創編以來最快緊縮速度，顯見無論是製造業或非製造業廠商，對未來半年的景氣發展，看不到有樂觀的理由。 圖／中經院提供

中經院今（1）日公布3月台灣製造業採購經理人指數（PMI），攀升0.4個百分點至53.1，非製造業經理人指數（NMI）則是回升1.9個百分點至42.3，但仍連續第二個月呈現緊縮。

中經院副院長王健全表示，雖然PMI是攀升的，但在新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟市場下，製造業出現供應鏈鍛鏈危機，以及內需服務業也開始出現救急聲浪，因此業者對於未來六個月的展望，普遍不樂觀。

中經院資料顯示，3月PMI攀升0.4個百分點，主要是因為供應商交貨時間指數再創新高以及未經季節調整的存貨指數較2月擴張所致，但製造業廠商對未來六個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月指數再續跌8.1個百分點至28.7，是2012年7月創編以來最快緊縮速度。

同樣的，非製造業對未來六個月展望指數也是呈現續跌情形，至13.7%，為2014年8月創編以來最快緊縮速度，顯見無論是製造業或非製造業廠商，對未來半年的景氣發展，看不到有樂觀的理由。

王健全進一步指出，中經院預計4月17日將公布「2020年台灣經濟預測第1次更新」，目前中經院預估將下修2020年經濟成長率為1.5~2%，但如果政府紓困措施力道夠大夠強的話，讓企業度過難關，台灣的經濟在下半年還是有機會復甦。

王健全表示，雖然台灣在疫情防疫上的表現相對好，但實在很難置外國際經濟，預估國內若5月底不再有確診案例，國內消費應該就會開始慢慢回升，但畢竟歐美的疫情還沒達到高峰，若歐美的疫情下不來，在航運、船運，以及觀光旅遊等產業上仍都會是保守的。

王健全並提醒，自新冠肺炎爆發以來，製造業供應鏈鍛鏈，內需服務業衝擊嚴重等情形已全面浮現，但接下來要特別注意的是，目前疫情在歐美大爆發導致經濟遲緩，在許多大型賽事皆宣布暫停或取消，重創相關消費需求的情形下，恐將嚴重衝擊我國的出口，這部分千萬不可輕忽。

製造業廠商對未來六個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月指數再續跌8.1個百分點至28.7，是2012年7月創編以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供
製造業廠商對未來六個月展望指數在2月驟跌26.9個百分點轉為緊縮後，3月指數再續跌8.1個百分點至28.7，是2012年7月創編以來最快緊縮速度。 圖／中經院提供

製造業 PMI

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