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無薪假人數八年新高！3月暴增至7,916人 北市最多

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
最新數據顯示，新冠肺炎疫情衝擊擴大，截至3月底實施家數暴增為308家，人數7,916人，實施人數創八年來新高。 圖／聯合報系資料照片
最新數據顯示，新冠肺炎疫情衝擊擴大，截至3月底實施家數暴增為308家，人數7,916人，實施人數創八年來新高。 圖／聯合報系資料照片

勞動部宣布，今（1）日起無薪假公布將由每月兩次縮短為每周一次，並且首次新增無薪假細部產業及縣市分布。最新數據顯示，新冠肺炎疫情衝擊擴大，截至3月底實施家數暴增為308家，人數7,916人，家數及人數都較上次增加一倍以上，實施人數更創八年（2012年1月）來新高。

除了製造業外，住宿餐飲及批發零售業是無薪假重災區，雙北合計占四成三。

勞動部原本每兩周公布一次無薪假最新數據，近來因為新冠肺炎疫情延燒，各行各業傳出放無薪假，日前立委在立院質詢，要求勞動部應縮短公布時程。

勞動部今天更新數據同時，同步宣布今天起將每周公布一次，原則是每月1日、8日、16日、24日，若遇假日則順延。

此外，以往無薪假產業只分金屬機電、資訊電子、化學及民生工業四個行業，今天起也引用主計總處產業別公布數據，並新增各縣市無薪假人數。

勞動部上次公布截至3月中旬共有109家企業放無薪假，實施人數3,835人。

今天公布到3月底實施企業暴增為308家，實施人數更大幅增加到7,916人，實施人數是2012年1月以來新高。該年因為歐債風暴，無薪假人數持續維持在萬人以上，直到2月才降到6,900餘人。

從今天新增產業無薪假人數分布觀察，除了製造業2,846人最多，其次果然是陸續傳出暫停休業的服務業，其中住宿及餐飲業81家、2693人最多，其次是批發零售業61家、903人，支援服務業(如補習班、安親班等)63家、879人，等於各家無薪假平均人數約2、30人，可見受到疫情影響，服務業因為觀光人潮及民眾不出門，衝擊首當其衝。

7,916名無薪假勞工，以台北2,194人最多，其次是新北市1,233人，雙北合計3,427人，占總數43%左右；桃園也有881人、台南市809人。三大科學園區，中科159人最多，竹科70人，南科12人。

無薪假從2008年金融海嘯期間開始出現，當時部分企業為了避免裁員，讓員工先放無薪假，待景氣好轉後再逐步復工，最嚴重時期，單月曾有903家，人數則接近24萬人。

無薪假 勞動部

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