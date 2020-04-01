不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金2月投資績效表示，整體基金累計虧損1,514億元。其中攸關新制勞工的退休金基金，勞退新制基金2兆5,001億元，累計到2月虧損924.6億元、收益率-3.74%。勞金局預估投資衝擊會到第3季，勞工今年收益分紅可能飛了。

對於勞退新制基金今年收益可能不好看，甚至可能是負數，勞金局表示，新制勞工退休金依法有二年期定期存款最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到法令規定保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今日公布勞動基金2月投資績效表示，繼1月由正轉負後，2月單月虧損1,201億元，2月累計虧損達1,514億元，累計收益率-3.6％。

勞金局表示，全球金融市場上下震盪幅度史上最高，超越2008年金融海嘯，3月狀況更糟，各項指標是2月好幾倍，如果情勢未獲控制，預估收益可能衝擊至少三季。

勞動基金運用局表示，勞動基金是追求長期穩健績效為目標，整體基金過去10年平均收益率4.16％，累積已幫全國勞工賺了1兆1,076億元。且勞動基金自108年下半年起，因考量股市已處相對高點，即已經逐步減緩股票投資部位，目前持股比重已低於原本的目標配置，有效降低市場震盪衝擊。