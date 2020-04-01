快訊

蔡總統：捐一千萬片口罩給疫情嚴重國家

搞笑是嚴肅的事：敬「志村健」日本職人爆笑王

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

經濟日報 / 記者陳素玲／即時報導
勞動基金2月投資績效累計虧損1,514億元，勞金局預估投資衝擊會到第3季，勞工今年收益分紅可能飛了。 報系資料照
勞動基金2月投資績效累計虧損1,514億元，勞金局預估投資衝擊會到第3季，勞工今年收益分紅可能飛了。 報系資料照

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金2月投資績效表示，整體基金累計虧損1,514億元。其中攸關新制勞工的退休金基金，勞退新制基金2兆5,001億元，累計到2月虧損924.6億元、收益率-3.74%。勞金局預估投資衝擊會到第3季，勞工今年收益分紅可能飛了。

對於勞退新制基金今年收益可能不好看，甚至可能是負數，勞金局表示，新制勞工退休金依法有二年期定期存款最低保證收益，勞工於退休時所領取之退休金，依法受到法令規定保障，不會因為短期間的評價損失而遭受到減損。

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今日公布勞動基金2月投資績效表示，繼1月由正轉負後，2月單月虧損1,201億元，2月累計虧損達1,514億元，累計收益率-3.6％。

勞金局表示，全球金融市場上下震盪幅度史上最高，超越2008年金融海嘯，3月狀況更糟，各項指標是2月好幾倍，如果情勢未獲控制，預估收益可能衝擊至少三季。

勞動基金運用局表示，勞動基金是追求長期穩健績效為目標，整體基金過去10年平均收益率4.16％，累積已幫全國勞工賺了1兆1,076億元。且勞動基金自108年下半年起，因考量股市已處相對高點，即已經逐步減緩股票投資部位，目前持股比重已低於原本的目標配置，有效降低市場震盪衝擊。

勞工退休金 勞動基金

延伸閱讀

退休金算盤／勞退新制 在職也能領退休金

不妙！疫情衝擊 勞動基金1月慘賠312.8億元

收益逾2670億…勞退新制基金分紅 有人拿百萬

勞退新制分紅來了 1,180萬戶平均分到2.26萬元創紀錄

相關新聞

從不參與家族事業的二姊竟然出手！中環拿下台南企業最大股權幕後

中環在2月底的1則重訊，才被人發現已默默躍升為台南企業第一大股東。中環強調純係財務投資，1年來卻已持續加碼掌握台南企業高達12.33%股權，目的為何？ 讓外界霧裡看花。

不妙！前2個月慘虧1514億 今年勞退新制基金分紅可能飛了

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金2月投資績效表示，整體基金累計虧損1,514億元...

經濟成長率下修 主計長估靠紓困保2

衛福部長陳時中防疫受肯定，但各機構下修台灣今年經濟成長率，立委呼籲政府應找到「經濟的陳時中」。行政院長蘇貞昌昨天表示，主計總處當初預測時，歐美國家疫情還沒那麼嚴重，現在疫情變化大，經濟成長率「當然會下修」。

名家觀點／無限量QE有效嗎？

2020年春天，隨著新冠肺炎疫情演變成全球大流行，對各國總統、央行總裁、企業董總，大股東、投資人，甚至搶口罩、罐頭、衛生紙的一般老百姓來說，都是一段黑暗的歲月。

經濟成長保2？ 蘇貞昌未鬆口

新冠肺炎疫情擴散全球，衝擊台灣經濟成長率。行政院長蘇貞昌昨（31）日在立法院答詢時，雖未鬆口今年是否能「保2」，但他坦言主計總處當時預測，歐美的疫情還沒那麼嚴重，現在疫情變化大，經濟成長率當然會下修，政府會隨時審度經濟情況，盡量達到減災。

高鐵桃捷 調降場站租金

新冠肺炎疫情嚴峻，民眾沒事都不敢出門，各軌道運輸搭乘率不斷下滑，連帶車站的商業營運業績也狂降。繼台鐵宣布調降各商業空間租金後，台灣高鐵、桃園捷運公司昨（31）日也宣布跟進調降場站租金，減輕業者負擔。

全年促參招商 衝千億

財政部促參司昨（31）日公布今年第1季促參招商成績，共18件簽約，民間投資金額179億元，金額較去年同期減少約六成。是否受到新冠肺炎疫情影響？促參司官員表示，短期招商成績尚不足以反映全年招商熱度，對於市場仍有信心，全年招商成績仍以突破1,000億元為目標。

立委提暫停夏月電價 沈榮津：聚焦補助受創產業

新冠肺炎疫情衝擊經濟，藍委呼籲經濟部應該考慮暫停實施夏月電價策略。經濟部長沈榮津今天表示，現在最重要還是要針對受重創產業，進行補助比較好，否則會造成失焦，尤其夏月電價實施，主要用意是在負載管理及節約能源。

台灣自來水公司董事長交接 胡南澤正式就任

台灣自來水公司董事長職務，經行政院核定由現任總經理胡南澤升任，並代理總經理職務。台灣自來水公司今（31）日召開第19屆第...

「經濟陳時中」救疫情衝擊產業？蘇貞昌：我來負責

新冠肺炎疫情蔓延，隨我國疫情目前防治得宜，但經濟與相關產業仍遭重創。國民黨立委賴士葆上午在立院質詢時，呼籲行政院長蘇貞昌...

異地辦公暫停夏季電價？沈榮津：不要失焦

新冠肺炎疫情衝擊經濟，藍委呼籲經濟部應該考慮暫停實施夏季電價策略。經濟部長沈榮津今天表示，現在最重要還是要針對受重創產業...

從文曄本次股東會議案談符合公司治理的籌資決策

大聯大公司與文曄公司之間的公開收購事件，之前原本已經因為收購期間屆滿，完成公開收購，而告一段落。不過，因為文曄公司董事會在公開收購期間即預為公布提前至3月27日召開該公司今年度的股東常會，從而，本於股

熱門新聞

工具機震撼 百德驚傳裁員

張忠謀：新冠疫情像戰爭 衝擊全球經濟、改變生活方式

利變保單最大降息潮 來了

張忠謀：新冠肺炎像戰爭 改變全球中產階級以上的生活

張忠謀：疫情改變生活方式

台積電接單再下一城 7奈米製程獲華為麒麟820採用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。