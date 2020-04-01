災情慘重！勞動基金2月再虧1,200億元 3月更慘

新冠肺炎疫情持續擴大，全球股市慘跌，勞動基金運用局今天公布勞動基金2月投資績效表示，繼1月由正轉負後，2月單月虧損1,201億元，2月累計虧損達1,514億元，累計收益率-3.6％。

勞金局表示，全球金融市場上下震盪幅度史上最高，超越2008年金融海嘯，3月狀況更糟，各項指標是2月好幾倍，如果情勢未獲控制，預估收益可能衝擊至少三季。

勞金局也信心喊話，雖然全球狀況慘烈，投資市場要面對很痛苦的一年，但也是十年難得一見的好機會，過後也會迎來更好的投資報酬，此時正是好好觀察何種產業、需求是未來的潛力股，尋找時機進場，否則市場好轉再進場已經來不及了，「就好像一場大火過後，東西都燒光了，誰能存活下來，就會長得更高大」。

勞動基金去年全年大賺4735億元，收益率達11.81%，雙雙創歷史新高紀錄。但是今年以來遇到疫情重大變化，1月收益已經由正轉負，小賠312.8億元，收益率-0.75％。2月狀況更慘。

勞金局表示，今年以來中國大陸爆發傳染性肺炎疫情，接續世界各地也紛紛傳出病例，尤其美國與歐洲等主要經濟體隨著疫情愈趨嚴峻，對全球經濟影響層面擴大，金融市場也隨著疫情擴散速度而大幅波動，震盪幅度創2008年金融海嘯以來紀錄，台股2月跌幅5.88%、MSCI全球股票單月跌幅9.09%、MSCI亞太股票跌7.77%、MSCI新興市場股票跌9.80%。

勞金局表示，在產業鏈逐步受到衝擊，全球主要股票市場均大幅下跌情況下，勞動基金積極掌控投資風險，降低市場震盪衝擊，在整體規模高達4兆3,501億元下，短期績效受到影響，至2月底跌幅3.60％。

截至2月底，各項基金規模及累計收益如下，勞退新制基金2兆5001億元，累計收益-924.6億元（-3.74%）、勞退舊制基金規模9,492億元，累計收益數-341.9億元（-4.02%）、勞保基金規模7424億元，累計收益數-252.7億元（-3.47%）、就保基金規模1344億元、累計收益數5億元（0.37%）、職災保險基金110億元、累計收益數0.2億元（0.15%）、積欠工資墊償基金130億元、累計收益數-0.4億元（-0.30%）。

面對全球因為疫情出現的重大衝擊，勞金局表示，勞動基金是追求長期穩健績效為目標，過去10年平均收益率4.16％，累積已幫全國勞工賺了1兆1,076億元。而且勞動基金自去年下半年起，因考量股市已處相對高點，即已逐步減緩股票投資部位，目前持股比重已低於原本的目標配置，有效降低市場震盪衝擊。