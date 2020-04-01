勞動基金慘兮兮！今年前二個月虧損1,514.4億元

大聯大公司與文曄公司之間的公開收購事件，之前原本已經因為收購期間屆滿，完成公開收購，而告一段落。不過，因為文曄公司董事會在公開收購期間即預為公布提前至3月27日召開該公司今年度的股東常會，從而，本於股

2020-03-26 07:00