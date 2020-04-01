勞動基金慘兮兮！今年前二個月虧損1,514.4億元
新冠肺炎疫情延燒，全球股市跌跌不休，勞動基金績效慘兮兮。勞動部勞動基金運用局今（1）日發布勞動基金最新操作績效，截至2月底，慘賠1,514.4億元，收益率-3.6%。
勞動基金去年全年大賺4,735億元，收益率達11.81%，雙雙創歷史新高紀錄。好景不常，受到新冠肺炎疫情影響，今年1月整體勞動基金收益由正轉負，2月虧損擴大，單月慘賠1,201.6億元。
勞動基金運用局表示，2月新冠肺炎疫情持續擴大，全球產業鏈逐步受到衝擊，金融市場對疫情後續發展充滿疑慮，重創全球金融市場表現，各主要股票市場紛紛大幅下跌。
整體勞動基金截至今年2月底止規模為4兆3,501億元，整體勞動基金評價後收益數為-1,514.4億元，收益率-3.60％。
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