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經濟部：機車及腳踏車輸瓜國零關稅 助業者擴大市場商機

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為提升台灣與友邦瓜地馬拉的經貿及戰略夥伴關係，經濟部貿易局今（1）日表示，機車及腳踏車輸瓜零關稅，今起正式生效。

貿易局表示，台灣與瓜地馬拉雙方於108年7月9日在台北舉行「第2屆台瓜（瓜地馬拉）自由貿易協定執行委員會議」，討論涉及關稅配額、關稅調整、合作及貿易便捷等議題，後續就第12至15號決議文內容達成共識，經雙方完成必要的內部法律程序後，將自今年4月1日起正式生效。

貿易局指出，決議文內容包含建立電子化原產地證明交換機制、調整瓜國蔗糖輸台免關稅配額、調降瓜國食用果實及堅果之樹、觀賞用草皮等5項產品輸台至零關稅，以及台灣輸瓜國機車及腳踏車2項產品立即降至零關稅。經評估瓜國所提降稅產品，107年台灣自瓜國進口41.7萬美元，調降關稅無損台灣內產業，且有助鞏固邦誼，深化雙邊經貿關係。

貿易局表示，近年瓜地馬拉機車產業快速發展，機車已成為該國民眾主要交通工具之一，每年平均銷售量約18萬輛。

2019年台灣機車及腳踏車分別為瓜國第14大及第3大進口來源國，本次決議文生效後，台灣該2項貨品輸瓜降至零關稅，將有助台灣相關業者擴大市場商機及雙邊貿易。

貿易局指出，瓜地馬拉是中美洲最大的經濟體，亦是台灣在拉丁美洲重要盟邦及經貿夥伴之一，且為台灣蔗糖、咖啡等農產品主要進口來源國。台瓜FTA自2006年7月1日生效以來已歷15年，雙邊貿易額從2005年1.3億美元增加至2019年2.09億美元，成長61%。

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