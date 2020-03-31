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台灣自來水公司董事長交接 胡南澤正式就任

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
台灣自來水公司董事長交接典禮，在經濟部政務次長曾文生（中）監交下，魏明谷（左）正式交棒給胡南澤（右）。 記者宋健生／攝影
台灣自來水公司董事長交接典禮，在經濟部政務次長曾文生（中）監交下，魏明谷（左）正式交棒給胡南澤（右）。 記者宋健生／攝影

台灣自來水公司董事長職務，經行政院核定由現任總經理胡南澤升任，並代理總經理職務。台灣自來水公司今（31）日召開第19屆第1次臨時董事會通過，隨後舉行董事長交接典禮，在經濟部政務次長曾文生監交下，魏明谷正式交棒給胡南澤。

新任董事長胡南澤，現年64歲，國立成功大學土木工程學系畢業、成功大學環境工程學系碩士。74年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格，於77至79年間奉經濟部甄試派赴西德研習自來水供應19個月，並參加考試院101年度高階文官培訓飛躍方案領導發展訓練班結業。

胡南澤自71年起即於台灣自來水公司服務，迄今已將近38年，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務逐步升任、歷練完整，熟稔自來水事業的工程及業務經營。

胡南澤於102年6月21日接任台灣自來水公司總經理以來，加強推動自來水各項重大工程建設，並積極進行興革改善作為，績效卓著。

經濟部 工程師

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