勞工清明節補假、兒童節國定假出勤 雇主要加倍給薪

清明連假來臨，勞動部表示，民族掃墓節、兒童節這2天均為國定假日，雇主應依《勞基法》規定給假並給薪，如適逢勞工休息日或例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依《勞基法》規定給付出勤工資。

今年清明節為4月4日，與兒童節為同一日，依紀念日及節日實施辦法第5條規定，兒童節於4月3日（星期五）放假。

勞動部表示，事業單位如屬周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假的出勤模式，清明節4月4日（星期六）因適逢休息日，應依《勞動基準法施行細則》第23條之1規定擇日補假，又勞雇雙方如約定於4月2日補假，補假當天性質為國定假日，因此，勞工如於4月2日清明節補假日或4月3日兒童節出勤者，雇主應加倍發給工資。至於4月4日出勤者，雇主應給付休息日加班費。

勞動部假定，勞雇雙方約定周一至周五為工作日、周六為休息日、周日為例假，清明節補假日經協商約定為4月2日，假設月薪36,000元的勞工（以36,000元30日8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，於4月2日至5日連假期間，各日勞工得否出勤及其工資給付規定，勞動部進一步試算如下：

第一種情況是，勞工於4月2日清明節補假日（星期四）及4月3日兒童節（星期五）出勤，性質為國定假日，依《勞基法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資，試算：150元×8小時＝1,200元。

第二種情況是，勞工於4月4日出勤，性質為休息日，依《勞基法》第24條第2項有關休息日出勤加給之規定計算，適用加班加乘之規定。試算：150元×2小時×4/3+150元×6小時×5/3＝1,900元

第三種情況是，勞工於4月5日出勤，性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。