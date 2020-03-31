台水董事長交接 新任董座胡南澤上任

經濟部今（31）日表示，台灣自來水公司第19屆第一次臨時董事會議通過，台水公司董事長職務，經行政院核定由現任總經理胡南澤先生陞任，並代理總經理職務，由經濟部曾政務次長文生親自監交。

新任董事長胡南澤，現年64歲，國立成功大學土木工程學系畢業、國立成功大學環境工程學系碩士。

1985年全國性公務人員高等考試環境工程類科及格、1998年台灣地區省（市）營事業機構人員第十二職等考試環境工程類科及格，於1988至1990年間奉經濟部甄試派赴西德研習自來水供應19個月，並參加考試院2012年度高階文官培訓飛躍方案領導發展訓練班結業。

自1982年起即於台灣自來水公司服務，迄今已將近38年，期間歷任工程師、課長、組長、副理、經理、總工程師、副總經理及總經理等職務，經基層職務逐步升任、歷練完整，熟稔自來水事業之工程及業務經營。

經濟部指出，自2013年6月21日接任台灣自來水公司總經理職務以來，加強推動自來水各項重大工程建設，並積極進行興革改善作為績效卓著，其專業各方有目共睹，胡南澤就任後帶領台水公司完成各項任務，提供國人更優質之自來水品質與服務。