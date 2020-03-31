「經濟陳時中」救疫情衝擊產業？蘇貞昌：我來負責

新冠肺炎疫情蔓延，隨我國疫情目前防治得宜，但經濟與相關產業仍遭重創。國民黨立委賴士葆上午在立院質詢時，呼籲行政院長蘇貞昌也要找一個「經濟的陳時中」，總調度產經發展。蘇回應，總調度、總什麼都沒關係，「反正我來負責」。

蘇貞昌表示，中央疫情指揮中心指揮官陳時中確實做得很好，但要做好背後要有整個團隊支持，就像4月9日起口罩發放政策3.0，這就是昨天跨部會會議決定；經濟部長比他懂經濟，但行政團隊負責「就是我」。

賴士葆質疑，現在蘇內閣團隊相關部會包含對經濟成長率預估、ECFA到期的衝擊，評估數據都不一樣，左手打右手。蘇貞昌說，「這我要負責」，但主要是因為經濟變化太快、疫情形勢險峻，政府隨疫情變化一直調整中，一直做就對了。

蘇貞昌解釋，各單位評估數字不一樣原因，第一是因為經濟變化太快，第二是經濟問題方方面面。蘇也肯定，如果沒有經濟部長這麼拚，今天怎麼會有充足口罩。