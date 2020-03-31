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在家追劇人數大增！Netflix啟動全球節目流量調節

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球最大串流平台Netflix今天公告，為了減輕全球網路負荷，率先於歐洲等必要地區降低 25% 網路流量，台灣在 3月30日23時59分開始進行調整。Netflix強調，確保不會影響會員的觀影品質。

因全球在家「避疫」者大增，追劇的觀眾大量上限，電信網路面臨前所未有的大量需求，歐盟不久前要求 Netflix、Amazon 和 YouTube 等公司盡可能以最有效率的方式使用網路。

Netflix 內容發布部門副總裁 Ken Florance 表示，Netflix 已發展出一個能夠大幅減輕網路負荷的解決方案，在減少 Netflix 網路流量 25% 的同時，仍維持觀影畫質品質。無論會員購買的是超高畫質 (UHD)、高畫質 (HD) 或標準畫質 (Standard Definition)，仍將享原方案的觀影畫質。台灣將在接下來 30 天施行此方案。

Netflix表示，研發出降低流量、保持品質的新方法將在遭受最大衝擊的義大利和西班牙率先運行，會在 48 小時內達成目標，並持續擴大部署此措施至歐洲其他地區和英國。

Netflix說，將對會員維持所有層級的視訊解析度，無論是超高畫質 (UHD)、高畫質 (HD) 或標準畫質 (Standard

根據Netflix的說明，在正常的狀況下，每支影片的每種畫質都有許多（有時多達數十種）不同的串流。在接下來 30 天，在歐洲境內，將移除每種畫質中的最高頻寬串流。

在網路服務商端，諸如拉丁美洲等地區，有合作夥伴希望Netflix盡快降低頻寬，但也有網路業者希望維持正常服務。Netflix表示，因擁有許多透過 Open Connect 計劃及其他技術高效提供 Netflix 服務的經驗，可以迅速因應各種不同的情境。

Netflix表示，為協助因政府「就地避難」命令而面臨巨大流量壓力的網路服務商，將在歐洲削減 25% 的流量；而對其餘網路服務商，將維持正常程序，將為會員維持品質的同時，也支援面臨嚴重負擔的網路服務商。

Netflix 義大利

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