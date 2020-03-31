異地辦公暫停夏季電價？沈榮津：不要失焦

新冠肺炎疫情衝擊經濟，藍委呼籲經濟部應該考慮暫停實施夏季電價策略。經濟部長沈榮津今天表示，現在最重要還是要針對受重創產業，進行補助比較好，否則會造成失焦，尤其夏季電價實施，主要用意是在負載管理及節約能源。

因應新冠肺炎疫情嚴重衝擊各產業，國民黨立委費鴻泰昨天在立院財政委員會質詢時提出，老百姓多半受疫情衝擊，不少企業採異地辦公或居家辦公，用電可能創新高，呼籲政府應該體恤人民，因應疫情暫停實施今年的夏季電價策略。

對此，沈榮津今天赴立院備詢前受訪表示，實施夏季電價是考量負載管理及節約能源，針對疫情紓困還是在補助受創產業比較好，不然就會造成失焦。

另外，對於行政院正研擬推出「口罩實名制3.0」，規畫民眾可持健保卡、身分證、自然人憑證信用卡等證件，直接前往超商插卡連線，購買口罩，沈榮津說，這部分衛福部正在規劃，後續會請衛福部說明。