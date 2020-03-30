賴清德：蔡總統支持 交通部將補助「運將」每月1萬元

副總統當選人賴清德今（30）日表示，他日前與交通部長林佳龍討論到「運將」生活恐因疫情陷入困境，在蔡總統支持下，交通部加碼紓困，預計將計程車運將及遊覽車司機列入受創產業，給予運將每人每月新台幣1萬元、共發三個月，讓司機大哥大姐們避免經濟斷炊的困境。

新冠肺炎衝擊各產業雇主與勞工，其中以交通部業管的觀旅運輸首當其衝。賴清德在臉書指出，幾天前，他與林佳龍部長討論到，運將們受疫情影響，生活恐陷入困境，因此，除了每月補貼2,000元油錢外，應該還要有現金補助，林部長表示會持續研究對策，協助計程車司機度過此次難關。

賴清德表示，交通部今日加碼紓困！在蔡總統支持下，預計將計程車運將及遊覽車司機列入受創產業，給予運將每人每月1萬元，共發三個月，讓司機大哥大姐們避免經濟斷炊的困境。

賴清德表示，疫情重創全球，此刻大家都不容易，幸運地是，在台灣，政府深知基層從業人員辛苦，因此特別給予協助。運將大哥大姐們請加油，雖然這幾個月比較艱辛，但政府會挺你們度過！