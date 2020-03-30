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針對欣同公司提出聲請假處分 大同：委請律師具狀答辯

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

大同（2371）今（30）日晚間公告，欣同公司提出聲請定暫時狀態假處分一事，因不具急迫性與必要性。並表示，大同為上市公司，欣同以新台幣1,000萬元擔保金，要求公司董事會停擺，殊不合理。將委請律師具狀答辯，保護大同公司與所有股東權益。

大同公告指出，今日收到台灣台北地方法院通知（109年3月23日發文），檢附欣同投資顧問有限公司109年3月12日向台灣台北地方法院提出定暫時狀態假處分聲請狀。

大同表示，欣同去年11月22日向高院遞狀，因管轄錯誤裁定移送台北地院受理，因未釋明聲請之必要性，與規定之要件不符，已經台北地院於109年2月27日以109年度全字第66號裁定駁回聲請。本次重提聲請，所述事由相同，仍不具急迫性與必要性。

大同指出，該股東與其他股東於去年8月支持聯署羅得投資（股）等公司向經濟部申請召開臨時股東會，藉以彰顯其股東權，應靜待主管機關裁示。該件申請案之連署股東資料已由羅得提交經濟部在卷可查。

大同強調，大同為上市公司，欣同以新台幣1,000萬元擔保金，要求公司董事會停擺，殊不合理。

將委請律師具狀答辯，保護大同公司與所有股東權益。

大同 股東會 新台幣

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