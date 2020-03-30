國發會審查新創紓困 能不能生存、撐過疫情是重點

國發會將提供新創事業6個月營運資金，國發會主委陳美伶指示，對新創事業未匡列額度上限，國發會將在能力範圍內，盡量協助新創事業渡過難關。

國發基金執行秘書、國發會副主委鄭貞茂表示，這次紓困對象鎖定新創事業，而新創定義則比照目前國發基金天使投資之審查原則，包括：成立不到3年、 資本額低於8,000萬元、並具有新創意涵，亦即不希望是傳統產業。

他表示，申請紓困新創公司必須證明有受到疫情影響，並提出6個月所需營運資金單據證明，例如人員薪資、房租、進料成本等；以及規畫特別股發行條件、未來轉換及贖回辦法。

他坦言，紓困審查會比天使投資審查寬鬆許多，後者審查是要看營運計畫書，著重市場潛力與獲利前景；至於紓困，只要符合資格，審查著重在新創事業獲得這筆紓困資金後是否可以活得下去，未來獲利能力並非審查重點。

鄭貞茂表示，這項紓困是運用國發基金的中長期資金，並非無上限，但國發會會在能力範圍內，盡力協助。