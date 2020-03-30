國發會霸氣祭特別股投資 短期性紓困3000家新創

國發會今（30）日表示，國發基金將提供受新冠肺炎疫情衝的新創公司6個月營運資金，規畫以特別股投資方提供短期性紓困，即日起6月內可提出申請，一個月內完成審查並撥款，預估有3000家新創公司受惠。

國發基金執行秘書、國發會副主委鄭貞茂表示，國發基金管理會今日通過「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響新創事業投資作業要點」，目的是要協助受疫情影響的新創事業，該作業要點自即日起6個月內適用，若疫情繼續延燒，有必要再延長6個月，亦即最長一年。

他強調，國發基金提供新創事業所需營運資金，以6個月為原則，必須再延長6個月，合計不超過一年。受疫情影響、在台灣註冊或主營運活動在台灣的境外新創事業，都可以提出申請。

因國發基金只能以投資方式進行短期性紓困，因此規畫以特別股方式投資。鄭貞茂表示，申請新創公司須提出特別股發行條件，價格轉換或贖回條款。

他進一步解釋，特別股不同於普通股，一旦事業清算，特別股債權優先於普通股，而特別股可以配股息，可以有投票權或無投票權。這次定位為短期性紓困，國發會並不希望介入新創的營運，因此定位「非永久性、無投票權」的特別股，特別股不能超過公司資本額50%。

他表示，新創事業可與國發基金約定2、3年後以本金加利息方式贖回特別股，或者未來營運良好，亦可轉為一般普通股。

鄭貞茂表示，國發基金將會成立委員會審查新創事業提出紓困申請案；國發會主委陳美伶更指示，從遞件申請、審查到撥款，一個月內完成。

鄭貞茂表示，有新創事業向陳美伶美反映，無法取得交通部對旅遊業或經濟部對中小企業之紓困，例如，旅遊平台的新創事業，並非登記為旅行業，無法獲得交通部紓困。為避免新創事業成為紓困之「漏網之魚」，因此國發會在2周之內規畫新創紓困作業要點。

鄭貞茂表示， 國發基金已投資的80多家新創事業，但紓困並不限於這80多家新創事業，目前國內約有3000多家新創事業，都可以提出申請。