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遠航勞資調解有共識 欠薪資遣費有解

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
遠東航空二度勞資調解，針對積欠薪資、資遣費已達共識，遠航勞工最後工作日預計為3月31日，勞工將可持相關證明至勞工保險局申請工資墊償，取得資遣費、薪資與退休金。 聯合報系資料照
遠東航空二度勞資調解，針對積欠薪資、資遣費已達共識，遠航勞工最後工作日預計為3月31日，勞工將可持相關證明至勞工保險局申請工資墊償，取得資遣費、薪資與退休金。 聯合報系資料照

遠東航空二度勞資調解，針對積欠薪資資遣費已達共識，惟「飛安獎金納入工資計算」及「關係企業年資是否併計」仍僵持。遠航勞工最後工作日預計為3月31日，勞動局已啟動歇業認定，若認定歇業事實，勞工將可持相關證明至勞工保險局申請工資墊償，取得資遣費、薪資與退休金。

遠航去年底無預警停飛，董事長張綱維3月5日正式提出大量解僱計畫，預計解僱在職員工528人。不過，遠航去年12月起積欠1000多名員工薪資至今，初估近2億元，累積遭勞動局開罰450萬元。

勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，勞動局已啟動歇業事實認定，預計4月1日將進行會勘，並請財政部國稅局、經濟部商業司、交通部民航局提供相關資料，同步請各縣市政府協助調查遠航分公司營運情形，若確認歇業事實，將發給遠航員工證明文件，供員工向勞保局申請工資墊償退休金、資遣費、薪資，勞工也可申請失業給付等津貼。

另針對「飛安獎金納入工資計算」及「關係企業年資是否併計」未達共識，陳昆鴻表示，後續要視個案處理，原則上可能會由個案走民事訴訟處理。

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