經部補助每家餐飲1.5萬導入外送 零售1萬推上網購平台

經濟部編列3.3億元預算經費，協助業者導入數位轉型，分別提供1.6億元經費，補助1.1萬家小型餐飲業者上架外送平台，以及1億元補助零售業推上電商平台販售。經濟部商業司長李鎂今（30）日表示，每家餐飲業者補助1.5萬元、每家零售業補助1萬元，將於4月1日公告方案，先到先審。

《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》總預算規模600億元，經濟部爭取編列204.91億元防疫、紓困振興經費，其中涵蓋了協助餐飲、零售業者數位轉型，上架網購平台、外送平台的經費3.3億元。

經濟部商業司說明，編列1.6億元經費，補助1.1萬家餐飲業者導入外送平台，將於4月1日公布要點，每家補助上限1.5萬元；另有1億經費提供1,000家零售業推上電商平台販售。其餘為數位轉型人才培訓費用及相關行政費用。

經濟部表示，據統計數據，2月餐飲業受疫情影響重創，3月仍無法止跌，因此研擬相關紓困方案補助，與美食外送平台、電商平台合作為業者提供及時雨。

李鎂指出，外送平台業者收費項目多元，包含上架費用、行銷菜單規劃費用、外送抽成等，經濟部為了協助尚未上架的餐飲業者導入外送服務，每家補助1.5萬元支應相關費用，將於4月1日起受理申請，商家名額限制1.1萬家，以先到先審制辦理。

此外，新冠肺炎疫情除了影響餐飲業虧損，零售業也因民眾防疫減少出門，營運受重創，經濟部同時編列1億元經費，幫助1,000家零售業者上架電商購物平台販售商品，每家業者補助10,000元經費數位轉型。