專家：美元荒未解 人民幣走勢穩中透弱

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋30日發表人民幣市場周評指出，在美國聯準會實施一系列的刺激政策後，市場對於美元荒的擔憂看似稍作舒緩，但美元實際需求仍居高不下，包括美元倫敦同業拆放利率(LIBOR)在內，多項指標顯示美元荒的跡象依舊存在，預料在實際疫情拐點到來前，美元指數下行空間有限，恐不利本周人民幣續揚。

另外，在美國上周初請失業金人數飆升至逾300萬人的紀錄高位後，市場將加重關注3月份非農就業中就業人數與失業率的衰退幅度。

上周人民幣走勢來回震盪，周初美國聯準會宣布實施無上限的量化寬鬆(QE)後，全球股市開始報復性反彈，激勵非美貨幣走高；尤其美指自3年高位回落後，亞幣賣壓稍獲紓解，同時人行針對匯率穩定做出表態，帶動離岸在岸人民幣走高。

但即便美指跌跌不休，人民幣僅因市場傳聞人行將調降存款基準利率，盤中竟一度意外大貶，好在後續未經證實，加上包括G20會議眾人願合力對抗新冠病毒，以及美國眾參院通過鉅額經濟刺激方案等利多消息，人民幣再度由貶轉升。

上周最終離岸人民幣對美元(USDCNH)周線升值約311點，收在7.0916元，升值幅度0.44%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線平盤，收在7.0960元。

展望後市，本周將陸續公布多國製造業指數，可藉此一窺疫情在3月份對各國工業產出的實際影響程度為何。

境內貨幣市場方面，維持在低檔多時的資金價格終於在上周開始觸底反彈，各期限利率上揚20到40個基點不等；但除跨季拆入價格上漲幅度最甚外，其餘期限資金拆入難度並不高，市場整體流動性仍顯充沛。

而在公開市場方面，逆回購連續六周暫停，儘管監管未因短率揚升而有所動作，但在全球央行大放水的背景下，市場對於人行遲遲未有動作感到疑惑，尤其在3月的貸款基礎利率(LPR)意外維持不變後，各方已開始推敲下一步可能的貨幣政策。

境外市場方面，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)同上期相比各期限漲跌互見，惟變動幅度均不大，目前市場對新一輪的寬鬆貨幣政策仍保有期待，整體資金寬鬆的氣氛也未因離岸央票發行而有所轉變。