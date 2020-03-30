紓困預算太保守？ 楊金龍：3月才變嚴重 滾動式檢討

新冠肺炎疫情衝擊全球實體經濟，多名立法委員關注，台灣政府對紓困措施是否有力道不足的問題，對此，楊金龍回應，2月時疫情還沒有很嚴重，美國、歐元區也是3月才變得嚴重，而央行的紓困措施會採滾動式檢討。

財委會立委江永昌今（30）日詢問央行總裁楊金龍，我國政府紓困預算是否太過保守？政府紓困的錢與2020各個國家預算來講，台灣也是偏低、占GDP的比重只有0.58%，相較於德國的22%、美國的9.5%等，紓困的錢占今年國家總預算非常少，政府會不會太過保守？

楊金龍回應，我們紓困措施是在2月提出，當時受到的影響好像沒有覺得很大，那時候包括美國、歐元區也都沒有那麼嚴重，情況是在3月才變得那麼嚴重，所以他們才會很積極採取措施。

立委邱志偉也說，相較於美國認為新冠肺炎疫情為急重症、類似中風，台灣政府「好像當成重感冒在處理」，紓困措施是否有不足的疑慮？

楊金龍回應，台灣和美國不同，我們流動性是充足的，美國流動性緊縮，才必須做這樣的動作（無限量QE），但台灣流動性是足夠的。

邱志偉追問，多少時間內流動性足夠？

楊金龍回應，目前為止都足夠。至於央行2,000億元中小企業融通措施，如果銀行做得非常順利，央行也可以滾動式檢討、絕對會確保國內流動性充足。