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疫情紓困財政部不當鐵公雞 國有非公用土地擬減租

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

新冠肺炎疫情爆發以來，各部會、地方政府持續加碼紓困方案，由於財政部到目前為止僅有稅和土地租金的緩繳，遭立委批評「比地方政府還不如」，是「鐵公雞」。財政部長蘇建榮今（30）日表示，現在已經在研議國有非公用土地減租，並承諾下周就有方案。

立法院財委會今日邀請央行、金管會、財政部、經濟部、國發會針對「世界各國為因應新冠肺炎之衝擊，採取對策對我國財政、金融、經濟整體環境所造成之影響與政府因應之道」進行專題報告。

立委賴士葆質詢時質疑，包括交通部台鐵所屬企業、機場商店、經濟部加工出口區皆有「減租」措施、雙北市政府也減稅和減租，但財政部到目前為止只有「緩繳」，不但「不如交通部、經濟部，還不如台北市和新北市」，他批財政部也有土地租金收入18億多，遲遲不減租「會不會太摳門？」

蘇建榮表示，公用土地主要還是各個部會主管的比較多，財政部比較少，但是針對國有非公用不動產，雖然目前方案是緩繳，但財政部已經在研議土地租金減免，並允諾下周就有具體方案出爐。

國產署日前已經公布國有非公用不動產防疫期間緩繳租金措施，國產署署長曾國基表示，國有非公用不動產減租方案細節尚未定案，但適用門檻大致比照緩繳門檻，今日下午就會開會討論，必須報行政院核定後才可以實施。

財政部 租金 國產署

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