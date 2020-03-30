快訊

疫情下的性別：女性作為主要照顧者 承擔高感染風險

為何志村健染疫短短一周即過世？胸腔科名醫推估原因

foodomo響應政府紓困 供免費上架、15%低抽成

經濟日報 / 記者林于蘅／台北即時報導

新冠肺炎疫情持續蔓延，嚴重衝擊全球經濟消費市場。經濟部表示，根據統計數據，2月餐飲業受疫情影響重創，估3月仍無法止跌，因此研擬紓困方案，與美食外送平台合作為商家提供及時雨。

台灣在地美食外送平台foodomo推出餐飲業紓困振興方案，不僅新店家免費上架，更提供史無前例的15%外送低抽成。

foodomo執行長張鈾瑋表示，foodomo美食外送平台身為本土企業，在此次餐飲業紓困方案中作為國家隊的角色，責無旁貸為台灣餐飲業盡一份心力，儘管平台因疫情期間而獲得訂單大幅成長，但本著唇亡齒寒的共存事業體受到疫情衝擊，foodomo對於這次紓困計畫也提供了最具誠意的方案，不求獲利只希望與業者共度餐飲業寒冬。

foodomo餐飲業振興紓困方案提供「上架服務」、「行銷服務」、「外送服務」、「外帶服務」四面向響應政府紓困。

「上架服務」內含上架費與菜單規劃、攝影圖片支援、對店家教育訓練、APP使用教學等措施。「行銷服務」透過不定時優惠推播、提供新上架店家專屬優惠碼、不定時滿額折抵或置入主題餐食專區等，增加用戶下單機會。「外送服務」則有專業的配送員將餐飲迅速的送到用戶手中，加上foodomo擁有在地客服能夠隨時掌握訂單。

至於業者最關心的平台外送抽成，foodomo提供史無前例的15%低抽成幫助業者挺過難關，只要店家通過經濟部審核標準即可適用，還可享外帶服務免抽成。

foodomo說明餐飲業振興紓困方案，總價值為NT$349,000，其中15,000元由經濟部補助，其他部分foodomo平台提供。

一、上架服務：上架費＋APP教學，價值NT$4,000

二、行銷服務：新店家免費上架，另提供foodomo百萬會員行銷曝光，價值NT$115,000

三、外送服務：疫情期間外送15%，之後25%，價值NT$80,000

四、外帶服務：疫情期間外帶訂單免抽成，價值NT$150,000

張鈾瑋說，近期也收到許多餐飲店家的上架需求，其中更不外乎有百貨業、生鮮超市、連鎖加盟店尋求合作，foodomo也會與業者站在同一陣線全力支援，成為美食外送紓困國家隊，foodomo與業者共度難關。

餐飲業 疫情 美食外送

延伸閱讀

發「現金」救經濟？許信良：台灣難道不需要強心針？

撐住餐飲業！ 餐飲業上架外送平台補助4月1日上路

不受場域限制 遠東巨城美食外送上線啦

美食外送紓困方案 foodomo：外送低抽成下探至15%

相關新聞

國有非公用土地減租 財政部鬆口了

因應新冠肺炎疫情衝擊，財政部長蘇建榮今天在立法院財政委員會中表示，目前正在研議國有非公用不動產減租方案；根據財政部規劃，...

疫情紓困財政部不當鐵公雞 國有非公用土地擬減租

新冠肺炎疫情爆發以來，各部會、地方政府持續加碼紓困方案，由於財政部到目前為止僅有稅和土地租金的緩繳，遭立委批評「比地方政...

為防疫乖乖待家裡 立委籲今年不要施夏季電價

每年6月1日起實施夏季電價，電費相對變貴，立法委員費鴻泰今天上午在立法院財委會要求台電暫緩實施夏季電價一年，他認為這才是...

因應疫情衝擊 財政部研擬國有非公用土地減租

因應新冠肺炎疫情發展，財政部長蘇建榮今（30）日在立法院財政委員會中表示，目前正在研議國有非公用不動產減租方案，後續將向...

類金融危機？ 楊金龍：肺炎疫情像天災 受控後復甦較快

中央銀行總裁楊金龍今（30）日赴立法院財委會報告時指出，有人將本次肺炎疫情的衝擊比擬為金融危機，但兩者本質不同，金融危機...

新光鋼鐵暨明昌國際、亞護開發聯合捐贈移動式檢查屏風

新冠肺炎疫情來勢洶洶，全球一百多個國家都有確診病例發生，台灣在衛福部疾管署的領導下，防疫措施嚴謹、績效也顯著良好。但面對...

財經觀點／化危機為轉機 企業要有指數思維

新冠肺炎疫情擴大衝擊全球經濟，對產業影響前所未見。許多大型企業、小型商家蒙受巨大損失，撐不住者黯然退場，存活者紛紛苦惱著如何逆勢突圍？從長遠的角度來看，致力提升「企業免疫力」絕對是重點，但要改變商業模式，翻轉企業組織文化，則必須從「思維」的轉變開始 。

名家觀點／企業要超前部署轉型升級

2020年第1季，全球籠罩在新冠肺炎疫情快速蔓延的陰影下，全球金融市場劇烈波動，投資人恐慌情緒升高；製造業復工進度緩慢、面臨斷鏈風險；中小型企業資金不足、面臨生存危機；消費市場急凍、買氣銳減。這波疫情尚未結束，但已為全球經濟、企業營運及消費行為帶來前所未有的改變。

專家看本周指標／美3月就業人口估大減

新冠肺炎疫情在三個月內就傳播到195個國家，確診超過60萬人，且還未獲得控制。在經濟上，中國大陸政府為避免新冠疫情擴散，大規模實施封城與隔離，直接導致停工停產、運輸中斷、國內消費活動停擺。在外溢效果上，則是直接衝擊全球製造業供應鏈，並壓抑全球需求。

美疫情嚴峻油價連五跌 中油：明起95無鉛汽油來到1字頭

美國新冠肺炎疫情嚴峻，國際原油需求萎縮。中油自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降0.8元，連續五周調降。調整...

景氣寒冬 晶華開課助轉型

新冠肺炎疫情重創觀光餐飲業，觀光產業營收大降，就連知名老字號餐廳都一間間宣布歇業應變，或陷入繼續營運或停業的兩難。三大品牌飯店集團宣布補貼員工國旅，帶動內需消費。晶華酒店配合觀光局發起的「促進旅行業人才培訓」方案開課，希望趁著景氣寒冬協助國內觀光人才轉型升級。

從文曄本次股東會議案談符合公司治理的籌資決策

大聯大公司與文曄公司之間的公開收購事件，之前原本已經因為收購期間屆滿，完成公開收購，而告一段落。不過，因為文曄公司董事會在公開收購期間即預為公布提前至3月27日召開該公司今年度的股東常會，從而，本於股

熱門新聞

掌握口罩心臟關鍵布料 康那香搬出塵封5年機台

台積電延後3奈米試產 打亂半導體龍頭關鍵戰

三利多加持 鴻海去年EPS上看8.5元

開第一槍 宏碁、華碩筆電印度喊漲

疫情效應 台積3奈米延後試產

全球經濟前景急遽惡化 楊金龍：央行射「抗疫」三箭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。