foodomo響應政府紓困 供免費上架、15%低抽成

新冠肺炎疫情持續蔓延，嚴重衝擊全球經濟消費市場。經濟部表示，根據統計數據，2月餐飲業受疫情影響重創，估3月仍無法止跌，因此研擬紓困方案，與美食外送平台合作為商家提供及時雨。

台灣在地美食外送平台foodomo推出餐飲業紓困振興方案，不僅新店家免費上架，更提供史無前例的15%外送低抽成。

foodomo執行長張鈾瑋表示，foodomo美食外送平台身為本土企業，在此次餐飲業紓困方案中作為國家隊的角色，責無旁貸為台灣餐飲業盡一份心力，儘管平台因疫情期間而獲得訂單大幅成長，但本著唇亡齒寒的共存事業體受到疫情衝擊，foodomo對於這次紓困計畫也提供了最具誠意的方案，不求獲利只希望與業者共度餐飲業寒冬。

foodomo餐飲業振興紓困方案提供「上架服務」、「行銷服務」、「外送服務」、「外帶服務」四面向響應政府紓困。

「上架服務」內含上架費與菜單規劃、攝影圖片支援、對店家教育訓練、APP使用教學等措施。「行銷服務」透過不定時優惠推播、提供新上架店家專屬優惠碼、不定時滿額折抵或置入主題餐食專區等，增加用戶下單機會。「外送服務」則有專業的配送員將餐飲迅速的送到用戶手中，加上foodomo擁有在地客服能夠隨時掌握訂單。

至於業者最關心的平台外送抽成，foodomo提供史無前例的15%低抽成幫助業者挺過難關，只要店家通過經濟部審核標準即可適用，還可享外帶服務免抽成。

foodomo說明餐飲業振興紓困方案，總價值為NT$349,000，其中15,000元由經濟部補助，其他部分foodomo平台提供。

一、上架服務：上架費＋APP教學，價值NT$4,000

二、行銷服務：新店家免費上架，另提供foodomo百萬會員行銷曝光，價值NT$115,000

三、外送服務：疫情期間外送15%，之後25%，價值NT$80,000

四、外帶服務：疫情期間外帶訂單免抽成，價值NT$150,000

張鈾瑋說，近期也收到許多餐飲店家的上架需求，其中更不外乎有百貨業、生鮮超市、連鎖加盟店尋求合作，foodomo也會與業者站在同一陣線全力支援，成為美食外送紓困國家隊，foodomo與業者共度難關。